燃燒吧火鳥！鮮肉「著火」從3樓縱身躍下...他表示：叔叔有練過

▲法國25歲特技演員維吉爾著火後從3樓縱身躍下。（圖／翻攝自Instagram@bryanvigier）

記者羅翊宬／綜合報導

叔叔有練過！法國年僅25歲的特技演員維吉爾（Bryan Vigier）最近在個人Instagram上傳一段含有驚悚畫面的影片，內容為近距離拍攝他全身遭到火焰燃燒、從3樓躍身而下的畫面。不過，拍攝團隊解釋，一切都是經過專業人士精密的設計，目的在於讓民眾透過鏡頭了解特技的藝術，台上一分鐘、台下十年工，呼籲切勿輕易模仿。

根據英媒《每日郵報》，畫面中的特技表演由法國北部特技學校「Campus Univers Cascades」負責安排主導拍攝，藉由結合「高空墜落」與「人類火炬」兩項高超技術，來達成特技表演畫面拍攝，該校34歲的創辦人陶爾斐斯（Lucas Dollfus）透露，影片雖然只有短短幾秒鐘，但光是前置作業就得耗上至少1小時，以求確認並保證每項細節都能安全進行，將風險降到最低。

▲維吉爾是法國當地外貌出眾的鮮肉特技演員。（圖／翻攝自Instagram@bryanvigier）

維吉爾在專業團隊協助下，在全身著火後縱身從3層樓躍下，之後掉落在早已準備好的安全氣囊上，並由在地面等待的團隊使用滅火器直接撲滅身上的火焰，拍攝才宣告完成。

陶爾斐斯表示，畢竟特技演員不是瘋子，因此在完成此段表演與拍攝前，須先控制好所有動作，並與團隊取得協調，才能降低傷害。據悉，維吉爾曾在Nexflix擔任其原創影集《亞森•羅賓》（Lupin）、《革命》（La Revolution）專屬特技演員。

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