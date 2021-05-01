中正大學4人+民宿夫婦「曾與諾富特確診員工接觸」！衛生局回應了

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

嘉義國立中正大學昨傳出因有4名師生與確診者共進晚餐，被衛生局緊急通知居家隔離，全校師生也須進行自主監測14天。對此，嘉義縣衛生局回應，確診者是諾富特飯店女員工，4月24日南下與民宿老闆碰面，恰好中正大學4名師生也在「同空間」用餐，因此緊急要求4名師生、民宿夫婦居家隔離，並進行採檢，今（1日）結果出爐，6人皆為陰性。





▲中正大學4名師生與確診者接觸，採檢結果皆為陰性 。（圖／記者翁伊森攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義縣衛生局表示，昨接獲中央疫情指揮中心通報，一名諾富特女性確診者個案與家人於4月23日至25日，赴嘉義縣親友家住宿，經疫調後掌握有6名接觸者，其中包括中正大學4名師生、2名友人，今（1日）PCR檢驗結果出爐，結果全為陰性。

嘉義縣衛生局局長趙紋華指出，該名女性確診者年約50至60歲間，非嘉義人，是諾富特飯店內員工，因認識民宿老闆，便南下與民宿老闆碰面，但該女並不認識中正師生；4月24日該女南下會面嘉義友人，恰巧中正1名老師、3名學生正在民宿吃飯，現場無其他客人，事後該女確診，但餐廳屬密閉空間，因此將4名師生及民宿老闆夫婦共6人，緊急居家隔離。

趙紋華也表示，目前6人都住在防疫旅館，進行居家隔離，而中正大學接獲通知後，當然會採高規格方式處理，不過她說「目前事件穩定、（結果）也是陰性，大家不要為了這個事件再廣傳 ，要能夠安心，防疫期間應佩戴口罩、勤洗手，而打疫苗才是最主要防疫措施」，目前嘉義縣內4家醫院可施打疫苗，5月3日起嘉義縣衛生局所屬的13個衛生所皆可預約施打，盼大眾踴躍施打，一起來防疫。

▲嘉義縣衛生局局長趙紋華受訪說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於昨晚傳出有學校參訪中正大學一事，嘉義縣衛生局強調，因為沒有確診者，所以沒有感染疑慮，參訪單位過去，現在及未來應該都不受影響，將與中正大學確認是否有單位參訪。