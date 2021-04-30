新北女童被「無牽繩狗」撕咬！腿上10個洞見骨　母淚：飼主是累犯

▲新北女童遛狗時，被附近住戶放養的狗咬傷。（圖／翻攝我是中和人）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市中和區29日驚傳狗咬傷人的事件，一名11歲女童晚上遛狗時，被附近住戶飼養的黑狗咬傷，導致左腳撕裂傷，10多個齒痕深可見骨。對此，女童的母親也痛斥黑狗的王姓飼主不負責，決定對王男提告。警方訊後依傷害罪將王男送辦。

女童媽媽在臉書社團「我是中和人」發文，表示黑狗上個月就有咬人的情況，女兒當時沒被咬到，反而是狗的腳受傷，因此休養1個月。她們當時跟王男告知，卻被嗆「你們自己注意，我們沒辦法控制」，且王男認為賠狗的醫藥費非常「冤枉」。

豈料，女童29日晚間在興南路二段114巷遛狗時，又被衝出來的黑狗猛咬腿部，傷口深到見骨，需到醫院開刀清創。女童媽媽說，手術持續2小時，醫師說傷口有10多公分，「大大小小咬了10多個洞，都是狗的牙齒洞，不幸中的大幸是神經沒有完全被咬斷，但還是有傷到。至於傷口真的就是狗咬的沒辦法很平整，後面住院3天觀察，老天保佑。」

▲▼女童母親表示，王姓男飼主之前就放狗咬過他們家的狗了。（圖／翻攝我是中和人）



網友看完紛紛留言，「狗沒綁？衝出來咬人太恐怖」、「養狗為什麼不鏈…我也愛狗，但是這樣要養又不管的真的很糟」、「好恐怖，我們就住114巷欸，以後不敢帶孩子走路出門了」、「飼主沒教好，欠教訓的是飼主」、「這必須吿，不然一定還會有人受害」。

據《三立新聞》報導，67歲的王姓男飼主平時會放養黑色米克思到處便溺。目前女童傷口已縫合，並施打破傷風，女童家屬也對王男提告，警方訊後依傷害罪將王男送辦。

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