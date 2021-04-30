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新竹市人最會賺錢！平均綜合所得第1名　「10大富有里」佔4個

▲新竹市關新路。（圖／翻攝Google Map街景）

▲財政部公布竹市所得平均全台最高，其中關新里為全台首富里。（圖／翻攝Google Map街景）

記者陳凱力／新竹報導

財政部4月29日公布各縣市綜合所得總額排名，新竹市綜合所得平均數130萬，排名全國第一，在全台最富有的十大鄰里中，竹市入榜四里，以關新里中位數259萬排名第一。新竹市長林智堅表示，新竹市去（109）年人均實徵淨額26.9萬，全國排名第二，市民是「繳稅資優生」，值得更好的建設，因此他上任六年積極向中央爭取經費超過215億，大幅提升竹市公共建設的質與量，提高市民生活品質，更希望提升市民光榮感。

新竹市政府表示，有賴新竹市民的勤奮與努力，本次財政部公布排名中，不僅綜合所得平均數130萬全國第一、中位數79.2萬全國第二，全台最富有的十大鄰里竹市也有四個里進入，包括：關新里、龍山里、埔頂里、豐功里中位數都超過159萬。

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此外，新竹市109年度人均實徵淨額26.9萬，全國排名第二，根據2020年遠見雜誌縣市總體競爭力排名全國第一；在國際評比上，全球化與世界城市研究網絡（GaWC）的世界城市調查，依據該城市的經濟表現做評比，包括會計、法律及金融等因子，新竹市是台灣5個上榜的城市之一。

市府也指出，竹市財源不像六都充足，卻仍努力「開源節流、以小搏大」，大多建設經費都積極向中央爭取，減輕市庫的負擔，也讓新竹市能夠有足夠資源投入建設改變城市，給市民值得的好生活。

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