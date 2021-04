「災難女孩」本尊16年後拍賣原圖　售出180個乙太幣約1400萬元

▲災難女孩Zoe Roth。(圖/翻攝自twitter)



實習記者周依儒/綜合報導

知名梗圖「災難女孩」主角柔伊(Zoë Roth)本(4)月17日在網上拍賣這張梗圖的原圖,並以非同質代幣(NFTs)交易,共賺取180個乙太幣,換算下來約50萬美元(約新台幣1395萬元)。

根據《紐約郵報》報導,現年21歲的柔伊表示,這張梗圖是在2005年由父親拍攝,當時他們所居住的北卡羅萊納州的梅賓市(Mebane)消防隊正實施策略燒除(Prescribed burn),因此吸引許多人前來圍觀,許多小孩更被允許幫忙拿救災用的水管。

▲災難女孩Zoe Roth與父親Dave Roth。(圖/翻攝自Facebook/Zoe Roth)



柔伊表示,當時她和爸爸戴維(Dave Roth)也在圍觀隊伍內,此時身為業餘攝影師的戴維便要女兒轉過來笑一下,而這張柔伊對著鏡頭露出神秘微笑,配上後方的火災場面照片,也在2007年時被父親拿去參加比賽,此後便成為十幾年來許多網友瘋傳的梗圖。

報導指出,這十幾年來柔伊的梗圖在網路上被網友大量流傳、後製,但他們都沒有要求任何肖像權等利益,直到近日他們獲悉不少梗圖本尊的建議,才知道原來照片能賣出這樣的價錢,柔伊表示,「成功賣出了相片原圖,也證明了我們對它有一定的控制權。」

報導指出,柔伊在17日時將原圖放上線上拍賣,一位名為「3FMusic」網友便以180個乙太幣出價,標下這張照片。不過除此之外,這張照片的擁有者戴維仍然可以在每次的轉售過程中,抽取10%的版稅。而柔伊也透露,她打算將獲利金額用在支付學貸和捐給慈善機構。

