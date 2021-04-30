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「災難女孩」本尊16年後拍賣原圖　售出180個乙太幣約1400萬元

▲災難女還Zoe Roth與父親Dave Roth。（圖／翻攝自Facebook／Zoe Roth）

▲災難女孩Zoe Roth。（圖／翻攝自twitter）

實習記者周依儒／綜合報導

知名梗圖「災難女孩」主角柔伊（Zoë Roth）本（4）月17日在網上拍賣這張梗圖的原圖，並以非同質代幣（NFTs）交易，共賺取180個乙太幣，換算下來約50萬美元（約新台幣1395萬元）。

根據《紐約郵報》報導，現年21歲的柔伊表示，這張梗圖是在2005年由父親拍攝，當時他們所居住的北卡羅萊納州的梅賓市（Mebane）消防隊正實施策略燒除（Prescribed burn），因此吸引許多人前來圍觀，許多小孩更被允許幫忙拿救災用的水管。

▲災難女還Zoe Roth與父親Dave Roth。（圖／翻攝自Facebook／Zoe Roth）

▲災難女孩Zoe Roth與父親Dave Roth。（圖／翻攝自Facebook／Zoe Roth）

柔伊表示，當時她和爸爸戴維（Dave Roth）也在圍觀隊伍內，此時身為業餘攝影師的戴維便要女兒轉過來笑一下，而這張柔伊對著鏡頭露出神秘微笑，配上後方的火災場面照片，也在2007年時被父親拿去參加比賽，此後便成為十幾年來許多網友瘋傳的梗圖。

報導指出，這十幾年來柔伊的梗圖在網路上被網友大量流傳、後製，但他們都沒有要求任何肖像權等利益，直到近日他們獲悉不少梗圖本尊的建議，才知道原來照片能賣出這樣的價錢，柔伊表示，「成功賣出了相片原圖，也證明了我們對它有一定的控制權。」

報導指出，柔伊在17日時將原圖放上線上拍賣，一位名為「3FMusic」網友便以180個乙太幣出價，標下這張照片。不過除此之外，這張照片的擁有者戴維仍然可以在每次的轉售過程中，抽取10%的版稅。而柔伊也透露，她打算將獲利金額用在支付學貸和捐給慈善機構。

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