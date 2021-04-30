高速公路貨櫃鬆脫…休旅車「秒切2線道」躲開！　驚險畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子日前開車上高速公路時，意外目睹前方一輛聯結車疑似因安裝不當，後方的貨櫃竟在高速行駛途中脫落，連續滑行穿越三個車道，一輛白色休旅車差點閃避不及撞上，而這一切全被男子車上的行車紀錄器給拍下來，網友也紛紛歪樓表示，「休旅車駕駛技術真的超好！」

69歲的勒夫（Christine Luff）22日載著母親開車上M25高速公路，途經赫特福德郡（Hertfordshire）附近時，前方一輛聯結車大力震動一下，後方深藍色貨櫃竟然直接脫離，向右方快速滑行，穿越三個車道撞上分隔島才停下來。

影片曝光後，網友將目光聚集在一輛原本開在貨櫃旁的白色休旅車，只見它原本和貨櫃並肩開著，結果貨櫃開始向右側滑行時，它也跟著往右切，最後加速超車躲過一劫。

網友紛紛留言表示，「沒有人受傷真是太好了」、「休旅車駕駛技術真的超好」、「休旅車駕駛是教練吧！」但也有人表示，休旅車沒打方向燈還能不被撞上，真的是非常幸運。

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