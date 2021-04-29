梅根無法適應王室生活原因曝！　專家揭1關鍵：罪魁禍首是他

▲王室作家最近分析，導致梅根在嫁入王室後嚴重適應不良的罪魁禍首是哈利。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根去年宣布從王室出走，倆人隨後在今年3月初接受美國著名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的訪問時，痛批王室「種族歧視」，引起王室與眾人不滿。王室作家最近表示，造成「梅根脫英」（Megxit）局面的罪魁禍首其實是哈利本人，因為他並未讓梅根做好準備，就將她帶入王室。

▲王室作家認為，哈利本應等梅根做好準備，才將她帶入王室，但哈利並未這麼做。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，王室作家喬布森（Robert Jobson）最近在接受網路媒體「第6頁」的採訪時表示，造成梅根與王室決裂的罪魁禍首就是哈利本人，哈利在婚前並未讓梅根了解，嫁入王室後，她將會遇到什麼挑戰，也並未向其解釋，作為王室的一員是非常辛苦的，才讓梅根在婚後產生適應不良的後果。

▲王室作家認為，梅根至今仍搞不懂王室順位是怎麼運作的，所以才會心生不滿。（圖／達志影像／美聯社）

喬布森分析，或許因為哈利並不是一個很聰明的人，也或許是因為他並不想要對其他人多做解釋，因此梅根對於進入王室後的生活，並沒有太多的了解；沒有哈利的指引，梅根根本不可能了解王室的順位是怎麼運作的，在看見自己和哈利在婚後只能擁有一個小公寓，但威廉和凱特卻能擁有一座大豪宅，梅根的心裡產生不平衡，進而開始抱怨自己應該獲得更好的待遇。

不過喬布森認為，梅根也應該為此負上一些責任，「如果你想要嫁入王室，你就必須自己先做一些功課，但這也許是因為梅根之前根本對王室生活毫無憧憬，所以才讓事情發展成這個地步」。

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