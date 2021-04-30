印度變種毒株蔓延18國　疾控專家吳尊友證實：已入侵中國

▲印度變種新冠病毒持續蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

世衛組織（WHO）科學家近期在印度境發現了新型變種新冠病毒，稱其為B.1.617，且已蔓延至最少18國。大陸疾控中心專家吳尊友證實，在印度發現的新毒株已進入中國，新冠病毒的變異一直都在發生，流行不停，變異不止，不過，「無論病毒如何變異，我們都能阻斷它的傳播。」

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

浙江省衛健委昨（29）日發出的訊息指出，該省前一日新增確診病例11例，其中，1例為印尼入境的無症狀感染者，28日正式確診，剩餘10例全部來自印度，有關部門已進行嚴密排查，新增確診患者的密切接觸者都已被安排集中隔離。

據世衛專家推測，與其他在印度境內傳播的新冠病毒相比，新發現的變種病毒傳染性更強，發病率更高，很有可能就是造成印度近期疫情惡化的原因之一。隨著印度變種毒株疫情持續蔓延，大陸防疫壓力增加，病毒傳播風險也加劇。

對此，吳尊友表示，當前疫情防控有著艱難性、長期性、反覆性等特點，無論病毒怎麼變異，我們都能夠阻斷其傳播，「只要能阻斷這種毒株的傳播，那就可以阻止這種變異毒株的流行，只要能夠阻止變異毒株的流行，又可以防止新的變異毒株的發生。」