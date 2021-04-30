案1112舞場待4.5hrs「百人沒戴口罩」！陳時中指3點疏失：管理者有錯

▲陳時中接受POP Radio《Pop搶先爆》專訪。（圖／記者宋良義攝）

記者張乃文／台北報導

指揮中心日前公布本土病例中，有1例為加拿大境外移入夫妻的非同住家人（案1112），在兄嫂居檢期間負責送餐，但看到哥哥在家中跌倒便入內攙扶，且停留半小時，相關回溯採檢時於26日確診。不過，疫調結果發現他曾前往舞場跳舞，且照片出爐後其成員並未戴口罩。對此，指揮官陳時中今（30）接受廣播節目訪問時表示，這整起事件有3個可檢討之處，其中舞場管理者在那麼多人未戴口罩的狀況下，應盡其責任勸告。

指揮中心調查案1112在4/20～21期間，曾到桃園4處公共場所活動，包含平鎮區北興活動中心參加舞蹈課程、中壢區阿曼達舞場跳舞等。其中，阿曼達舞場跳舞的現場一張百人合照也被網友起底，只見照片中將近百人的大合照都沒戴口罩，引發各界熱議。

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陳時中接受《POP Radio》廣播節目訪問時指出，這位70多歲的確診者，最一開始是送餐時，看到居家檢疫中的哥哥跌倒，便進去攙扶也停留半小時，但要問他是否有什麼錯誤的地方，他個人認為，看到有家人跌倒而去攙扶的舉動是人之常情，假設發生什麼嚴重的情況，為了避免，查看一下也是免不了的。

▲案1112曾前往阿曼達舞場跳舞。（圖／翻攝批踢踢）

陳時中指出，萬一今天是那位居家檢疫的哥哥倒下，案1112卻只打了119，等待救護人員來的期間就發生事情了，這樣社會輿論是否又倒向另一種結果。他認為，要檢討的部分就是，當下去扶了家人後，應該要跟衛生局通報自己目前的情況，諮詢相關單位下一步應如何進行，要有這樣的警覺意識，既然是不得已進去，可是法規不允許的情形，必須要向主責單位回報以掌握相關訊息。

不過，案1112在接觸過居簡家人後，也曾去舞場跳舞，陳時中則強調，「我想是舞場管理人不對」，因為八大場所已經明訂要戴口罩，但有那麼多人沒戴，應該是要去勸告，若都不聽勸可再通報相關單位開罰單；可是相關事宜都沒做，且是全部人都沒戴，「當然裡面去的人本身也有錯」，既然要跳舞、有密切接觸情況，就要戴好。

陳時中說，主責單位沒有勸告、通報，也要改正。他直言，這整體是「個人意識不足、沒遵守防疫新生活，且場地管理人員沒盡到責任」。不過，目前也已匡列許多人，較親密接觸者有隔離採檢。