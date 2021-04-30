印度增38萬確診　CNN直擊「1天燒100屍」：遺體堆積速度超越火化

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記者詹雅婷／綜合外電報導

印度新冠疫情慘重讓各國紛紛伸出援手，但就在國際救援物資抵達之際，境內30日又增38萬人確診新冠肺炎，3498人染疫病逝。如今當地醫療體系及火葬場已不堪負荷，儘管掘墓者24小時工作輪班，火葬場從白天燒到黑夜，但火葬場遺體堆機速度已超越火化速度。

▲印度連續第9天單日出現30多萬人確診。（圖／路透，下同）

綜合新德里電視台、CNN報導，依據當局30日公布的最新數據，過去24小時出現38萬6452例新增確診，有3498人染疫病逝，使得境內確診總數來到1876萬2976例，死亡人數為20萬8330人。這也是印度連續第9天單日出現30多萬人確診。

印度新冠疫情飆升導致醫院床位、氧氣等嚴重短缺，一台台救護車載運遺體前往設立在停車場、公園等地的臨時火葬場，整排火化區日夜焚燒火化遺體，烈焰燃燒的爆裂聲響早已覆蓋一旁悲痛親屬的祈禱與哀悼聲。

新德里東部一處火葬場負責人尚迪（Jitender Singh Shunty）坦言，在新冠疫情大流行之前，單日火化遺體的數量約介於8至10具之間，但如今每天都必須處理100具至120具遺體。如此慘況讓該火葬場決定把火化區擴建至停車場，數十名工人利用磚塊、灰泥建造新的火化平台。

然而即便如此，許多死者家屬仍必須排隊等待火化，還必須為焚燒親人遺體的木柴支付費用。北德里市政公司也表示，在過去一週這段期間，當地焚化機構每天都要處理約莫600具遺體，而這是官方單日死亡統計的2倍之多，存在嚴重漏報問題。

儘管多地現已實施新一波防疫措施，防堵疫情再度蔓延，氧氣瓶、呼吸器、藥物等國際救援物資陸續送抵印度，但在疫情慘重的各地區實際取得資源之前，遺體仍會持續堆積。此外，對於政府反應慢半拍的狀況，民間的無助、沮喪、憤怒開始擴散。

尚迪指出，德里的氧氣、病床、呼吸器等全數短缺，情況將會持續惡化，相關負責人做了承諾之後就神隱，「我很氣憤，應該出來做事的人沒有出來扛」，所以志工不得不出來做事。

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