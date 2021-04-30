20分鐘測新冠感染抑制藥物！陽明交大研發「篩選平台」助用藥參考

▲陽明交大跨國團隊開發抑制COVID-19感染藥物篩選平台。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

由國立陽明交通大學為首的台灣研究團隊與馬來亞大學跨國合作，共同開發抑制COVID-19感染藥物選平台，20分鐘內就能偵測出感染抑制藥物，有助於臨床用藥參考。

陽明交大說明，新型冠狀病毒與人類細胞的ACE2受體結合，才能感染人類細胞進行病毒複製。如何能快速找出ACE2抑制劑，是未來治療COVID-19的當務之急。研究團隊透過電化學阻抗譜系統(EIS)研發的藥物偵測台，只需要取樣1微升(μL)的抑制劑，就能在15到20分鐘內偵測辨識ACE2抑制劑對病毒的抑制效果。

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研究團隊指出，目前已知治療心血管疾病所使用的血管張力素轉化酶抑制劑，能影響病毒與ACE2受體的結合能力。研究團隊進一步利用偵測平台，偵測這類心血管藥現Ramipril與Perindopril具有大幅降低新型冠狀病毒與ACE2結合的能力。但對於Enalapril這類相同的心血管疾病藥物，反而會促進病毒與ACE2結合的結合。這樣的發現正好驗證平台具有迅速篩選藥物的功能。

▲陽明交通大學校長林奇宏 。（圖／記者崔至雲攝）

主持這項研究的陽明交大生物科技系教授張家靖說，此一平台不僅可用於現今最重要的新型冠狀病毒肺炎抑制感染藥物篩選，也可用於其急迫性、感染性疾病之藥物篩選。

共同主持此研究的馬大醫學院教授Lik-voon Kiew補充，該平台所產出之藥物篩選成果乃屬初步發現，需要進一步研究來評估候選藥物之體內/臨床療效。因此未來仍須產官學研醫緊密結合朝一方向共同努力，在已知用藥資料庫中，幫助篩選確認阻礙病毒感染人體之藥物，期盼能對人類大眾貢獻所長。

這項研究是科技部推動之陽明交通大學防疫中心、台馬國際半導體與生醫科技創新研究中心、教育部高教深耕計畫項下智慧型藥物與智能生物裝置研究中心之共同重要成果。橫向結合了陽明交通，長庚與成大防疫中心及馬來亞大學醫學院與藥學院。台灣團隊包含陽明交大教授張家靖，教授袁俊傑，長庚教授施信如，成大教授謝達斌，北榮醫師黃柏勳，彰師大教授許銘華等實驗室及其成員。馬來西亞團隊則有馬大醫學院Lik-Voon Kiew（丘力文）教授，Chirk-Jenn Ng 教授，Adeeba Kamarulzaman教授，馬大藥學院Lip-Yong Chung（鍾立揚）教授等實驗室及其成員。