諾富特主管三度求診「三重診所歇業」　莊人祥：不另行公布名稱

記者柯沛辰、羅婉庭／新北報導

華航機師染疫案持續延燒，28日又新增2起本土案例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，諾富特飯店中級主管（案1120）出現症狀後，曾三度前往某診所就醫，目前已追查並通知該時段前後就診的病患，將不另行公布診所及縣市。

衛福部在記者會上表示，案1120確診前出現咳嗽、流鼻水症狀，現已送進ICU病房，屬於重症患者，已通知該診所先行歇業，不公布地點與診所名稱。不過，新北市接獲中央通知後，立刻協請環保局到場進行大規模消毒，強調一切資訊以指揮中心公布為準。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／中央疫情指揮中心）

至於有外界質疑，桃園市長鄭文燦比中央連2天「超前」公布疫情，對比台北市長柯文哲、徐巧芯先前交由政風調查，是否雙重標準？對此，鄭文燦29日受訪時回應，事前早與中央達成協議，「我想大家都在忙著防疫，有的人忙著口水去抹黑，沒有必要。」

鄭文燦解釋，早上到議會備詢時，只是說明疫情如何處理、飯店淨空原因，避免資訊混亂，至於個案的背景、狀況等詳細資料，都是由中央疫情指揮中心公布，雙方分工合作，部分人士沒必要口水抹黑。

▼市長鄭文燦接受議員徐玉樹質詢。（圖／翻攝桃市議會直播）