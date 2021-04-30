快訊／諾富特染疫房務足跡、3員工發燒情況　陳時中14:00親自說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情與相關防治事宜。華航機師染疫案擴大，昨日1例本土病例為華航園區諾富特飯店房務，指揮中心展開飯店清空，將員工與檢疫中機師等400多人移往集中檢疫所，除1名確診個案外，飯店還有3名員工發燒送醫，是否染疫、相關情況等預期將於下午記者會中說明。

指揮中心公布，該名房務（案1120）從4/17就陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，期間三度到診所就醫，4/27到醫院診斷出肺炎進而採檢，昨日確診，目前在加護病房治療當中。初步瞭解其平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

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指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。

因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員已全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。指揮中心也研擬公布其足跡，相關狀況仍調查中。