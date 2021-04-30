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殘念！梅雨季「2關鍵指標」仍未建立　氣象局曝：中南部最晚迎雨

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今年春雨為同期倒數第四少，中南部水情拉緊報。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

春雨少、西半部水庫紛紛拉緊報，中央氣象局表示，今年春雨是有紀錄以來同期倒數第4名，預計5、6月降雨仍是偏少至正常，必須等到東亞季風增強、北邊梅雨鋒面南下2關鍵同時碰上，才會出現長時間的強降雨，預計北部5月上旬開始有雨，中南部則是5月中下旬才逐漸有雨。

氣象局預報中心呂國臣表示，今年2到4月天氣變化快，除了受到冷氣團與東北季風增強影響的時間外，其餘時間都是偏暖，尤其2、3月偏暖情形較明顯，而往年春天降雨雖快但仍能累積不少雨量，反觀今年累積雨量少很多，是有紀錄以來同期倒數第4名，從去年6月到今年4月來看，是同期雨量最少的一年。

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呂國臣表示，春雨極端少的主因為反聖嬰現象，由於海溫影響，導致菲律賓東側氣旋增強，雨量偏少的範圍變大，日本以南的高壓相對較強，天氣也更穩定，因此華南地區的降雨都偏少，要等到反聖嬰現象緩和才能解除少雨現象，預計夏天就會恢復正常。

展望今年梅雨季，必須要有2關鍵指標配合，才會出現大範圍的連續性降雨，包括東亞季風增強，並配合北邊梅雨鋒面南下，雙重效果影響下，滯留鋒面停留台灣上空，造成數日降雨，其中可能發生短時強降雨。

▲▼氣象局公布梅雨季天氣預測。（圖/氣象局）

▲▼氣象局公布梅雨季天氣預測。（圖／氣象局）

▲▼氣象局公布梅雨季天氣預測。（圖/氣象局）

而東亞季風往往是在5月中旬左右開始建立，梅雨季大範圍降雨約落在5月下旬到6月上旬，而各地降雨好發期也不同，北部降雨時間比南部早，北部預計5月上旬開始有雨，中南部則是5月中下旬或更晚才有雨。

每年梅雨季的雨量變化較大，通常大範圍降雨時間多為5天到一周。據統計，雨量最多為2012年902毫米，最少為1980年182毫米，差距5倍之多，可見梅雨季的旱澇變化差距極大。根據預測模式來看，2梅雨季關鍵指標在未來一、兩周仍沒有機會建立。

呂國臣表示，在5到7月間雨量偏少至正常，5月在菲律賓一帶降雨偏多，但台灣仍受反聖嬰現象影響，降雨偏少機率大，而6、7月降雨就趨於正常；氣溫則是偏熱機會高，除了5月屬於正常外，6、7月都偏熱。

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