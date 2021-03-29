吃燒酒螺吸出整條「綠色異形」　內行人2字解答：吃了臉也會綠

記者黃翊婷／綜合報導

海鮮零嘴「燒酒螺」是不少夜市、港口市場常見的熱門小吃，一名女網友27日在臉書「爆系知識家」PO出兩張照片，表示自己吃燒酒螺時，發現其中一顆的螺肉竟然是綠色的，彷彿異形入侵。一名養殖文蛤的網友一看到PO文立即給出解答，照片中的綠色異形應該是苦螺。

▲原PO文章。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在文中提到，吃燒酒螺吃到一顆肉很綠的，「請問燒酒螺的肉那麼綠是正常的嗎？」不僅是尾巴綠，而是全身都是綠色，看起來彷彿異形入侵。

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其他網友看到照片，紛紛留言表示噁心，「我是吸過一次寄居蟹，咬起來脆脆的，之後吐出來看，從此不敢再吃」、「看起來像我家鸚鵡的米田共（排泄物）」、「哭啊，我正在吃的說」。

不過，很快就有網友認出照片中的綠色異形應該是苦螺，「感覺比較像是苦螺，沒辦法吃，太苦了很噁心，之前也有吃苦螺中毒的新聞」、「這是苦螺啦，吃了連臉都會變綠」。一名從事文蛤養殖的網友進一步解釋，苦螺的肉不一定都是綠色，還是要看環境影響。

最後還有內行網友總結，燒酒螺大多都是小型螺類煮熟後食用，綠色部分如果是在中段，代表是食物藻類的顏色，尾端是黃色或咖啡色，代表是母的生殖腺，尾端是黃色則是公的生殖腺，「如果螺是活的，可以用海水打氣養起來，第一天換兩次水，第二天換一次水，再煮熟，比較不會吃到沙沙的口感。」