新港鄉福龍老人食堂揭牌　每周服務6天

▲新港鄉福龍老人食堂揭牌。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



新港鄉中洋村福龍老人食堂日前由縣長翁章梁等人揭牌，隨著長照2.0的普及與多元，福龍服務長輩時間已由每週5天增加到6天，服務到位，非常不容易。翁章梁感謝在地志工和熱心人士的支持與努力，才能讓福龍成為少數每週服務天數多達7天的據點；他也鼓勵老人家多走出戶外來據點上課。



10多年來，嘉義縣老年人口比例高始終名列本島第一，已經突破20%，老年人數愈來愈多，為提供長輩晚年舒適的生活環境與健康照護，同時增加社會互動機會，雖然財政困難，但是關懷老勢大一直是縣政重大目標，108年度開始，老人食堂食材補助人數已經從50人提高為100人，就是讓更多的長輩走出戶外。



由嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會辦理的「作伙吃，有厝味」福龍老人食堂，28日上午由翁章梁、鄉長陳茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、縣議會秘書黃啟豪、中洋村長江德欽、社會局代理局長張翠瑤及地方各界見證下，盛大舉行揭牌，這也是嘉義縣第74個老人食堂。



福龍長照協會2020年7月接手社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站，每週提供5天服務，為了照顧關懷更多的社區長輩，又開辦老人食堂，每週服務天數高達6天，讓長輩可以在自己最熟悉的環境安心享受老年生活。



除了用餐作伙呷，福龍長照協會還安排幫助長輩延緩失智失能課程，提供以長者為中心、減少衰弱風險的健康促進服務，如運動(肌力及預防跌倒及強健心肺功能)、營養、透過腦動(認知、活化大腦)、慢性病管理(含用藥安全)、防跌及社會參與等，提升長者健康識能。



翁章梁表示，老人食堂不只是吃一頓飯，它還有很多意義，能鼓勵老勢大走出家門、走到戶外參與社區活動，大家一起煮飯、聊天、作運動，「作伙吃，有厝味」，當然沒有一群熱心的志工是很難做得到的，他非常感謝志工的打拚，讓社區更好。



翁章梁強調，現在的老人照顧是複合式服務，有關懷據點、長青活力站、巷弄長照站和老人食堂…等，實實在在的照顧社區的老勢大，據點的服務天數也一直在增加，表示長照服務受到各界肯定，希望大家一起來推動這項好的政策。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看