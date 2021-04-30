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「嘉義極光」哈密瓜銷量好　坊間出現仿冒標籤

▲嘉義縣府自創農產品牌搶手 嘉義極光頻遭冒用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣府自創農產品牌搶手 嘉義極光頻遭冒用。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義極光-歐若拉（AURORA MELON）是嘉義縣政府尋覓多種設施栽植品種，千挑萬選，具特殊口感的新品種哈密瓜，由縣長翁章梁親自命名，屬於嘉義縣政府自創品牌，嘉義極光－歐若拉（AURORA MELON）文字及標章logo均已取得商標權，未經授權者不得使用。

▲嘉義縣府自創農產品牌搶手 嘉義極光頻遭冒用。（圖／嘉義縣政府提供）

要使用及張貼嘉義極光、極光哈密瓜、歐若拉、AURORA MELON之文字及標章LOGO者，需經輔導單位審查符合品牌標章使用規範，包含：
1. 以嘉義縣為產地。
2. 採單株單果、溫室種植的栽培方式
3. 採收前經農藥殘留檢驗合格。
4. 單顆瓜重1公斤以上。
5. 甜度達14度以上。
6. 果實橢圓無裂果及病害，果柄留人字蒂頭，網紋均勻，網紋寬度大於0.3公分者不得高於5條。

為增加市場辨識度，嘉義縣政府設計品牌標誌，在每顆符合品牌標準的哈密瓜上均貼有嘉義極光LOGO貼紙，每張貼紙均有流水號編號，標註生產者，消費者可以透過流水號向相關農會、協會或縣府查詢到生產者，以達到責任農業的目的，所以在購買前請認明嘉義極光LOGO貼紙才是真正嘉義縣政府掛保證的嘉義極光。

▲嘉義縣府自創農產品牌搶手 嘉義極光頻遭冒用。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義極光品牌是嘉義縣政府、農民以及農會、協會等輔導單位共同的努力和付出，目的是給消費者更好更安全的產品，為保護品牌嘉義縣政府並向經濟部智慧財產局提出「嘉義極光」、「歐若拉」、「AURORA MELON」等商標註冊申請，無法由一般民眾以及廠商任意使用。

▲嘉義縣府自創農產品牌搶手 嘉義極光頻遭冒用。（圖／嘉義縣政府提供）

針對近來鄰近縣市有瓜農以相同品種，但未獲商標授權瓜果，或用一般哈密瓜魚目混珠販售，侵害縣府及嘉義縣瓜農權益者，嘉義縣政府已請事務所協助保留證據，倘經勸導後仍未下架者，將採取法律行動，也提醒消費者，請認明瓜果上貼有註明流水號的嘉義極光標章貼紙才是正牌的「嘉義極光」哈密瓜，才有品質、安全、產地的保證！

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