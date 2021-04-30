快訊／華航185機師遭強制集中檢疫　即起至5／15取消美加12航班

▲華航因應防疫需求，取消部分航班。（圖／翻攝自華航官網）

記者張乃文／綜合報導

華航機師染疫事件再擴大！中央流行疫情指揮中心昨（29）日公布，華航園區諾富特飯店1名房務主管（案1120）確診，且進一步調查他發病有傳染力時，6名確診機師曾經住宿檢疫；目前有109位機師進入集中檢疫所。而華航配合防疫需求，在官網宣布即起至5/15取消飛美加共12航班。

華航宣布取消美加共12航班如下：

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洛杉磯

CI008 桃園 - 洛杉磯 4/29, 5/4, 5/6, 5/9, 5/11, 5/13

CI007 洛杉磯 - 桃園 5/1, 5/6, 5/8, 5/11, 5/13, 5/15

舊金山

CI004 桃園 - 舊金山 4/29, 5/2, 5/6, 5/9, 5/13

CI003 舊金山 - 桃園 5/1, 5/4, 5/8, 5/11, 5/15

溫哥華

CI032 桃園 - 溫哥華 5/2

CI031 溫哥華 - 桃園 5/4

華航園區諾富特飯店有1名主管染疫，已全面清空飯店做消毒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也親自到飯店廣播，說明要先將大家移到集中檢疫所，是目前最安全的方式。陳時中在廣播提到，「目前飯店有人是確診的，對於環境和人員都造成威脅，把大家移到集中檢疫所，對大家來講是一個最安全的方式，不管對自己對家人都是最好、最安全的一個選擇，雖然有一些些不方便，但是這也是不得已，如果這事情再擴大，對社會衝擊是非常的大，所以請大家一定要來配合，謝謝大家。」