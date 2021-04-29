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女子情緒不穩欲輕生　海巡英勇跳海救人

▲海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所守望人員，搶救落海女子上岸送醫。（圖／記者林悅攝）

▲海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所守望人員，搶救落海女子上岸送醫。（圖／記者林悅攝）


記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所守望人員，4月28日中午12時許發現蚵子寮漁港南堤停車場有一名女子蹲坐於岸際，疑似有輕生跡象，隨即啟動救援應變機制，派遣勤務人員前往協處，該女子見海巡人員竟一躍落海，所幸海巡人員跳海救援下，迅速將女子救起，成功阻止憾事發生。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所守望人員，搶救落海女子上岸送醫。（圖／記者林悅攝）

28日中午12時許，海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所接獲守望人員回報：「有一名女子蹲坐在蚵子寮漁港南堤停車場岸際，疑似有輕生跡象」。安檢所獲報後立即派遣港區巡邏人員前往查看，正當海巡人員欲詢問該名女子狀況時，該女子突然一躍而下落海，港巡人員見狀後立即英勇跳海救援，並在安檢所人員共同努力下，順利將輕生女子攙扶上岸，經消防人員初步檢查確認意識清楚且無明顯外傷，惟因家人過世情緒不穩，即由梓官消防分隊，將該名輕生女子送往國軍高雄總醫院左營分院就醫，完成救援行動。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所守望人員，搶救落海女子上岸送醫。（圖／記者林悅攝）

海巡署南部分署第一一岸巡隊表示，自殺不能解決問題，民眾若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；另民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將竭誠為您提供所需之服務。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所守望人員，搶救落海女子上岸送醫。（圖／記者林悅攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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