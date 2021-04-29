超級傳播者？諾富特主管4／15就有傳染力　曾有6機師入住確診

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

華航機師染疫事件再擴大，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布，華航園區諾富特飯店有1名房務主管確診，而且進一步調查他發病有傳染力時，6名確診機師曾經住宿檢疫，是否有可能為超級傳播者、1傳6。指揮官陳時中回應時語帶保留，認為比較不像 1傳多的情形；初步分析可能內部有傳播鏈，環境可能已經污染，相關環境採檢目前已經採檢39件，但也不排除境外進來。

陳時中今早親自到諾富特飯店查看狀況，並親自廣播宣佈檢疫中的機組員全數移到集中檢疫所。下午也回到指揮中心親自說明情況，該名主管17日就在疫調裡面，調閱相關病例發現17日起就已經有相關症狀，目前包括足跡等活動史，都還在進行相關疫調。他也提到，該名主管發病有傳染力期，曾經有6位確診機師在那邊檢疫，包括案1079、1092、1101、1102、1105、1122。

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陳時中說，目前飯店所有員工清空，目標也是要採驗看是哪個環境有問題，內部都要消毒，所有員工也要集中採檢，目前確實有3名員工發燒，其中2名是房務人員，目前還有25名員工留在飯店散後，發燒者則是隔離在一個區域，通知醫院送醫。