每天吃5餐、睡10小時！　芬蘭小學生健康指南「再加這1項」

▲小學示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

旅居芬蘭的專欄作家分享自己收到芬蘭小學的健康建議須知，內容基本上很往年差不多，但令她感到有趣的是，其中竟然增加了一項「每天稍微洗澡」的建議事項。貼文一出，引起網友熱議台灣和芬蘭的小學生的生活差異，「洗澡這件事真的是文化差異，歐洲小孩很少天天洗澡的」、「台灣孩子的睡覺時間大多少於8小時呀」。

一家三口旅居芬蘭的專欄作家芬紛聊天近日在臉書粉專「芬紛聊天：芬蘭逐夢上學路」PO文分享，收到小學三年級女兒的學校健檢須知，內容基本上與往年差不多，不外乎就是建議每天需要10小時睡眠、每天定時進餐5次（早餐、午餐、點心、晚餐、睡前點心）、多樣化的飲食、一個禮拜至少吃兩次魚、每天在螢幕前（含電視、電腦、手機）的時間要低於2小時，並且建議7-12歲的孩子每天至少運動1.5至2小時等等。

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但當她翻到了背面，卻發現多了一項「每天稍微洗澡」的建議事項，令她感到相當有趣。對此，芬紛聊天笑稱，女兒班上的同學真的很多人沒有天天洗澡，但學校健康檢查竟然還強調只要「稍微」洗一下也太好笑了。

除了分享芬蘭對於小學生健康建議指南，芬紛聊天還簡單描述了當地的健檢過程，每個孩子的健康檢查都是獨立分開的，一人一節課（45分鐘），醫師主要會與孩子聊天，關心孩子在學校與家中的情形，也關心女兒是否適應芬蘭、有無好朋友、有沒有在運動、喜歡什麼食物，以及有沒有什麼煩惱等等，「心理健康跟身體健康一樣受重視」。

也有人質疑一天五餐會不會過量？她則解釋，其實下午和晚上的點心都很簡單，可能是吃一點水果、燕麥棒或喝點牛奶、燕麥奶，另外因為晚餐吃得早，所以也不會吃完馬上就睡覺。

貼文一出，引起許多網友討論，「每天都要稍微洗澡，特別寫『稍微』真的蠻有趣的」、「一個人有一節課可以和醫生溝通很棒呢」、「洗澡這件事真的文化差異，歐洲小孩很少天天洗澡的」、「天氣冷不太流汗所以不太洗澡嗎」、「每天睡10小時、運動2小時⋯⋯哇，這樣就佔一天的一半了！台灣的孩子（以我之前在都市帶高年級經驗）睡覺時間大多少於8小時呀」。