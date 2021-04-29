路不平害護校妹摔成重癱勞動力全喪失　桃園市府國賠2537萬

▲路不平害護校妹摔車重癱，桃園市政府二審需國賠2587萬餘元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市21歲羅姓護校生，2018年間騎機車行經龍潭楊銅路，因路面一個高達6公分的突起，導致她摔車腦部重創，出現失語症、認知障礙，勞動力100％全喪失，終身得靠人照護。女學生家長提出國賠訴訟，一審判決桃園市養工處需國賠2487萬餘元，案經上訴，高院二審29日加碼，准國賠2537萬餘元，可上訴。

判決指出，羅姓女學生2018年11月21日下午4 時46分許，騎乘重型機車行經龍潭區楊銅路某路段，結果因路面有存有高低落差（長約140公分、高6公分），導致羅女當場摔車。羅女因而受有四肢多處擦挫傷、頭部外傷併顱內血腫、肺炎併呼吸衰竭、交通性水腦症及全身四肢多處挫擦傷等嚴重傷害，治療後仍終身無工作能力，且無法自理生活而須專人照護，還被法院宣告為受監護之人。

家屬不滿，認為負責維護市區道路之管理養護機關、桃園市政府養護工程處疏於管理，因此提出國家賠償訴訟，請求2587萬餘元的賠償。

一審法院審理時，桃園市府養工處拒絕賠償，辯稱羅女當時超速行駛，路面也畫有雙黃線禁止超車，但她仍未保持適當，距離試圖超車才發生事故；養工處更說，後面幾部機車都安全騎過，所以並非養工處疏失。另外養工處還說，若真認為養工處有疏失，羅女超速又在禁止超車路段違規，應該要自負9成過失責任。

但一審法院審理後，認定當時路面確實不平整，且未擺設警告注意標誌，容易造成用路人危險。此外，根據法院也勘驗行車紀錄器，認定羅女並未與前車發生碰撞，摔車前已經先煞車但仍左傾摔車，可見確實是因為路不平才摔車，養工處須負全責。一審判決養工處國賠2487萬餘元。

案經上訴，高等法院二審於29日宣判，高院還是認定養工處有疏失，經過重新計算後，二審加碼改判國賠2587萬餘元，可上訴。