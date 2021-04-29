　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

維冠大樓倒塌2.8億國賠案　台南市政府免賠！判決理由曝

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南維冠大樓倒塌，劉姓受災戶等人對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地院判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對劉姓民眾等29人因維冠大樓倒塌提出國賠案，要求台南市政府、市府工務局賠償近2億8千萬元，台南地院29日上午11時宣判，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告按請求金額比例負擔。

台南地院行政庭長林福來指出，針對劉姓原告等29人，因維冠大樓倒塌對台南市政府工務局、台南市政府提出國賠案，請求合計2億7889萬元，台南地院29日上午11時宣判，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用按各原告請求金額比例負擔。

法官指出，原告主張維冠大樓於建造過程中，改制前台南縣政府工務局有到現場實際勘驗之義務，卻未實質到場勘驗，違反當時建築法第56條、第58條規定；又改制前台南縣政府工務局審查核發維冠大樓使用執照時，未能依據圖說實際勘查，致未發現Ａ、Ｂ棟1樓至4樓間之隔戶牆拆除或未予施做，亦違反當時建築法第70條規定；另維冠公司申請維冠大樓建造執照提出之結構計算書，僅有建築師簽證未有專業技師簽證，也違反當時建築法第13條第1項規定，被告均為本件之賠償義務機關，應對原告連帶負擔本件國家賠償責任。而依國家賠償法之規定，請求被告連帶賠償原告金額共278890,000元。

台南市政府抗辯稱，工務局為核發建築及使用執照業務之承受機關，依國家賠償法第9條第1項、第3項規定，台南市政府並非本案之賠償義務機關。又就建築技術之審查，係由建築師或建築師及專業工業技師簽證負責，建築法第56條規定係屬「備查性質」，即主管機關無須實質審查建築技術之內容，僅須為行政管理之形式審查，工務局就是否予以實質審查並到場勘驗有裁量權，而非查驗之義務機關，維冠大樓於建造過程中，改制前台南縣政府工務局並無必須到現場實際勘驗之義務，顯無違反當時建築法第56條、第58條之規定。

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

維冠大樓Ａ、Ｂ棟1樓至4樓隔戶牆之施作與申請使用執照之竣工平面圖相符，改制前台南縣政府工務局於審查核發維冠大樓使用執照時，並無違反當時建築法第70條之規定。維冠大樓興建之81年、82年間，當時之建築物結構工程簽證制度，主管機關尚在研擬之中，而於84年訂定發布「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」之前，並無任何結構工程技師之簽證規則得供遵循，當時就建築物結構工程部分，開業建築師亦得辦理，並非僅限結構工程技師。

維冠大樓以系爭結構計算書申請建築執照，雖僅有建築師之簽章，並無違反建築法第13條第1項規定。縱認工務局在行政流程上有任何疏失之處，尚難謂與維冠大樓倒塌之間具有相當因果關係。監察院對於內政部提案糾正之理由，多半係側重於對於建築法規中關於審照及施工勘驗相關制度之設計不當之部分，且似未就被告台南市政府於維冠大樓審查建造執照及施工勘驗之部分有何違法或疏失為任何具體之指摘，應係側重其身為主管機關之行政責任，可知監察院對於台南市政府核發建照之過程並無認為有何違法失職之處。

基於行政與技術分立原則，原台南縣政府工務局依法僅負形式審查責任，所屬公務人員於審查核發建造執照及使用執照，均係依法辦理而無任何故意不法侵害人民權利之情事，原告所提建造執照「預審」申請書，並非建造執照申請書，不足以證明核發建造執照有疏失。

法官認為請求之賠償義務機關應為工務局，並非台南市政府，原告請求台南市政府連帶負擔本件國家賠償責任，與法不合。另，改制前台南縣政府工務局就維冠大樓興建當時建造執照及變更設計建造執照之核發，僅須就規定項目為審查，其餘有關建築技術項目係由建築師或建築師及專業工業技師簽證負責，於維冠大樓建造之施工過程中，改制前台南縣政府工務局並無必須到現場實質勘驗之義務，因此其實際上未到場勘驗，並未違反1984年11月7日修正公布之建築法第56條、1976年1月8日修正公布之建築法第58條規定。

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

完工後的維冠大樓，與其變更設計之圖說相符，改制前台南縣政府工務局所屬公務員辦理維冠大樓使用執照之審查及核發，已到場勘驗與設計圖樣相符後始發給使用執照，並無違反1984年11月7日修正公布之建築法第70條規定，原告無法證明改制前台南縣政府工務局所屬公務員有何怠於執行職務之情形。

原告主張被告於核發維冠大樓建造執照及使用執照之過程存有諸多缺失，均為導致0206地震來襲時，維冠大樓耐震力不足應聲倒塌，造成死傷人數眾多之原因，被告確有違法失職之行為，應連帶給付原告如總附表所示的損害賠償金額云云，要屬無據。

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

法官強調，台南市政府並非本件賠償義務機關，自不負國家賠償責任。又改制前台南縣政府工務局所屬公務員在審查、核發維冠大樓之建造執照、變更設計建造執照及使用執照之過程，依現存卷證，並無任何故意、過失之不法或有怠於執行其依法所應執行職務之情形，則承受改制前台南縣政府工務局建築管理業務之工務局，亦不負國家賠償責任。

一機多功，果汁、粥品都能做

ET快訊
台鐵區間車第8車廂起火　緊急停靠冬山站
快訊／趙傳認了！　已離婚陸籍妻11年
喝完玉米濃湯昏睡！她朦朧中甦醒：有東西在我嘴巴　起床記憶喪失
大雨狂灌！台南白河水庫永遠0進帳　在地人揭原因「故意的」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險瞬間曝！聯結車爭道鬼切遭「巨獸夾擊」　車頭被撕開駕駛逃死

快訊／南迴公路「休旅車對撞幸福巴士」！2車車頭爛毀　3人受傷送醫

詐團取名「藍寶堅尼」想大撈！黑幫成員斜槓　7人僅詐30萬就完敗

台中賓士遭霰彈槍連轟9槍　嫌犯搭的「未掛牌休旅車」找到了

喝完玉米濃湯昏睡！她朦朧中甦醒：有東西在我嘴巴　起床記憶喪失

松山分局之亂延燒！北檢密訊中崙所正副所長後...命10黑衣人出庭

維冠大樓倒塌2.8億國賠案　台南市政府免賠！判決理由曝

昔日以色列戰士今變「台灣女婿」！他熟悉山林地勢助警消滅林間火

柔道童腦壓降父集氣求奇蹟　醫：昏迷指數3「腦神經重損」命垂危

快訊／喜迎降雨後南投郡大林道今早坍方　7山友驚逃險遭落石活埋

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

驚險瞬間曝！聯結車爭道鬼切遭「巨獸夾擊」　車頭被撕開駕駛逃死

快訊／南迴公路「休旅車對撞幸福巴士」！2車車頭爛毀　3人受傷送醫

詐團取名「藍寶堅尼」想大撈！黑幫成員斜槓　7人僅詐30萬就完敗

台中賓士遭霰彈槍連轟9槍　嫌犯搭的「未掛牌休旅車」找到了

喝完玉米濃湯昏睡！她朦朧中甦醒：有東西在我嘴巴　起床記憶喪失

松山分局之亂延燒！北檢密訊中崙所正副所長後...命10黑衣人出庭

維冠大樓倒塌2.8億國賠案　台南市政府免賠！判決理由曝

昔日以色列戰士今變「台灣女婿」！他熟悉山林地勢助警消滅林間火

柔道童腦壓降父集氣求奇蹟　醫：昏迷指數3「腦神經重損」命垂危

快訊／喜迎降雨後南投郡大林道今早坍方　7山友驚逃險遭落石活埋

快訊／案1112舞廳跳舞4.5hrs！衛生局急匡列90人　陸續擴大中

民進黨高層之子在警局高調見小弟　江啟臣諷：民進黨證天下無敵

網紅拍口蹄疫影片提「政府失能」！農委會被爆無法接受：有損形象

LIVE／「主管確診」諾富特飯店清空消毒　陳時中最新說明

日媒爆福原愛會拿走2孩監護權！律師戳破「最大關鍵」：不倫不一定會輸

UNIQLO、GU母親節優惠搶先開跑！夏日必備AIRism、洋裝限時59折起

腸子像被火燒！　國一男身高不到150僅26公斤　醫揭病因

老公要求當全職媽媽！堅持月給2萬「已經做很夠」...網一看全怒

王柏融狀況好5上再敲安　上一軍連2打席安打

馮紹峰、趙麗穎43億身家怎分？ 專家曝財產分割內幕

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

驚！黑幫砸派出所案外案

獨／小六男童手淫內褲有血　結果曝光

快訊／西濱快速道路「化學槽車」翻落橋下

快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」

房東要她搬離　房客超狂反擊

人夫痛訴極品懶妻　3大罪狀跪求離婚

酒駕女撞警害截肢！高院判決今出爐

總統警衛官是共諜　涉刺探蔡英文行程

民進黨高層子再爆餵毒虐死小弟

立志當「蔬果界台積電」！負責人卻跳票

22歲媽幫1歲女洗澡　回頭驚見溺死浴缸

曝辛尤里整形前照　MC姊被控妨害秘密

更多熱門

相關新聞

婦頸椎骨折慘死！　社區大樹倒塌重擊

婦頸椎骨折慘死！　社區大樹倒塌重擊

桃園市龍潭區「百年大鎮」社區於2019年6月間，江姓婦人在社區內大樹下休憩時卻慘遭倒下大樹壓住，導致江婦頸椎等處多處骨折致死，事後家屬控告管委會趙姓女主委與保全公司蔡姓主任過失致死；桃檢調查，大樹傾倒經農業局專家鑑定為白蟻蛀蝕與腐朽病導致樹木本身腐蝕倒塌，趙、蔡2人並非病蟲害專家，無預見可能亦無違反義務，桃檢23日偵結予以趙、蔡2人不起訴處分。

陳砥柱／下班吃鹹粥出車禍算職災

陳砥柱／下班吃鹹粥出車禍算職災

鄭性澤控警刑求　請求國賠遭駁回

鄭性澤控警刑求　請求國賠遭駁回

高雄路樹突倒塌壓碎後擋風玻璃　車主嚇傻

高雄路樹突倒塌壓碎後擋風玻璃　車主嚇傻

翁茂鍾律師求國賠　法官：監院別再匿名放話

翁茂鍾律師求國賠　法官：監院別再匿名放話

關鍵字：

維冠大樓倒塌國賠台南地院台南市政府勝訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

雨下對地方！全台各大水庫進帳

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面