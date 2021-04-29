王永慶孫遭盜臉書帳號求償千萬　學長辯「王文洋知情」判賠20萬

▲郭男坦承盜用王永慶孫子王銓勵帳號，北院刑事判拘役15日、民事再判郭男一家須賠20萬元。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

已故台塑集團總裁王永慶孫子、王文洋的兒子王銓勵，不滿美國學校密友郭姓學長多次更改他臉書、電子信箱密碼提告，北院依妨害電腦使用罪，判郭男拘役15日、得易科罰金確定，王銓勵再向郭男及他父母連帶求償1000萬元，北院29日判郭男一家須賠20萬元。

王銓勵於刑事告訴中控訴，郭男屢次盜他臉書、信箱帳號，經幾次原諒仍持續犯行，甚至還在佔用期間竄改資料、亂加好友，請求法院重判。

郭男刑事判刑確定後，於民事審理中辯稱，他2017年間找不到王銓勵，擅改對方帳號密碼後，向王文洋告知此事時還得到善意回覆，不料之後王銓勵舅舅竟以王銓勵信箱發信，警告他別再動王銓勵帳號，不然就要提告，讓他認為王銓勵受到控制，才會藉盜用帳號，希望王銓勵能聯絡他，並主張千萬求償金額過高，請求法院予以適當裁判。

法院依證詞，認為王銓勵早於2017年時，就已向郭男表示別再動帳號，否則不排除提告，但郭男仍於2019年間再度盜用帳號，侵權犯行明確，但考量郭男犯本案時才剛18歲，審酌郭男家庭經濟狀況後，判郭男一家須賠王銓勵20萬元。

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