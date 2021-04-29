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網紅鬼才阿水曝電梯內「私密部位」被摸　女性留言讓他嚇到

▲鬼才阿水29日在臉書上自曝遭到性騷的經過，出示報案三聯單。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

▲鬼才阿水29日在臉書上自曝遭到性騷的經過，出示報案三聯單。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

記者林冠吟／綜合報導

網紅「鬼才阿水」29日上午在臉書自曝自己遭到性騷的過程，他搭乘電梯卻頻頻被人碰觸「私密部位」，讓他感到相當的噁心，不過整起事件，讓他最為訝異的是居然有女性要他「享受當下」。

鬼才阿水29日上午在臉書上寫下，他在搭乘電梯時遭人以不當的肢體碰觸。他表示，第一時間只是單純以為人很多，避開後卻又感受到私密部位被陌生男性碰了一下，而性騷擾他的男性在兩人對到眼後，竟只說了一句對不起後，電梯開門後就直接跑走，讓他當下腦中一片空白，隨後湧上的就是強烈的不舒服與噁心感。

▲鬼才阿水。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

▲鬼才阿水29日在臉書上分享自己被性騷擾的經驗，突顯台灣社會中男性遇到性騷時處境往往比女性還要艱難。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

鬼才阿水指出，社會大眾在聽到對於男性被性騷擾時，往往容易覺得不可置信，常覺得是開玩笑，就是因為如此，才讓男性在真正遇到性騷擾時的處境往往比女性還要更艱難。

他提及，被性騷擾後在自己的個人臉書寫下一篇貼文，貼文被轉傳後，多數人的反應都是問他「被摸哪裡？」，連老婆第一時間也問他一樣的問題。他強調，身為一名男性如果被摸到頭髮、肩背等部位，並不會太在意，但如果被觸摸到的部位會讓他湧上大量的噁心與不舒服，就代表那個部位是無法接受被碰觸的。他表示，雖然可以理解大家第一時間的關心是問被觸摸到哪裏，但對於當事人來說，「根本不想要回想，也不想要回答這個問題，『因為我覺得很噁心』。」

而讓他最為詫異的是，竟然有女性在他貼文的下方留言要他「享受其中」，還有人叫他「摸回去」，他反問，「難道你被噁男觸碰後，你第一直覺反應是摸回來才不吃虧？」

▲鬼才阿水29日在臉書上自曝遭到性騷的經過，出示報案三聯單。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

▲▼他指出報案三聯單中相當保護受害者的個資。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

▲鬼才阿水29日在臉書上自曝遭到性騷的經過，出示報案三聯單。（圖／取自鬼才阿水臉書粉專）

從上述來看，阿水透露這也突顯出當男性在遇到性騷擾時，多數人都不會認為這件事情有多嚴重，造成男性在遇到相關問題時往往會比女性還要尷尬，因為人們會認為男性「被摸是一種魅力的肯定」，但阿水指出「不舒服就是不舒服，這與性別、性向、年齡、外在條件無關，不會因為被大正妹摸到就覺得賺到。」

鬼才阿水在文末也點出，由於性騷擾的蒐證相當困難，雖然他事後有報警、調閱監視器，但在被性騷擾發生的當下，往往只是一瞬，受害者根本不可能反擊，更別說拿出手機錄影蒐證。這次的事件也讓他想到雞排妹所舉辦的「38號樹洞展」，因為遭受性暴力或性騷擾的對象不會只有女性，男性在面對這些事情時往往會更不願意開口，「因為這是羞恥且汙穢的」。

不過他也相當欣賞在他報警時承辦員警的態度，他原以為男性被性騷擾事件會被認為相當荒謬，還有可能會被吃案，結果不但有專員受理，受理員警雖然表示這是他員警生涯中第一次受理這樣的業務，但他認為「不論男女都有享有同樣的權利，雖然過去普遍發生在女性身上，但不代表男性就不會遇到。」就連拿到的三聯單中都相當保護被害人的隱私，不會將其個人資訊揭露。

鬼才阿水坦言，當下原本並不打算要報警，因為工作一整天很累了，但會選擇站出來是希望讓大家明白「性騷擾的事件不分性別年齡與性向，任何人都有可能遇到，我也希望所有的受害者都能相信自己，做自己覺得對的選擇，也希望不要在有下一位受害者了。」

文章授權：鬼才阿水Awater

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