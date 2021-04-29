江啟臣表態：未來兩岸政策絕對不只有九二共識

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨自2016、2020總統大選連吞兩場敗仗後，黨內公職人員紛紛避談兩岸政策，國共交流也逐漸遞減。國民黨主席江啟臣上任後，提出「基於中華民國的九二共識」，他29日表示，這至少能讓大家回到九二共識的基礎上，但對國民黨來說，未來的兩岸政策，絕對不是只有九二共識。

江啟臣去年3月9日上任國民黨主席後，展開黨內改革工程，在兩岸論述方面，他提出「基於中華民國的九二共識」，以中華民國做為核心價值。

他29日在接受廣播節目專訪時進一步表示，九二共識在2019年時，因中國大陸國家主席習近平的談話、民進黨的扭曲，但國民黨並未即時澄清；為了讓民眾對九二共識更了解，因此他主張應將九二共識拉回中華民國憲法上。

江啟臣說，在兩岸的政治、主權問題上，無法解的最大問題就是一中，而如何處理一中議題，國民黨從1992年開始就是用一中各表處理一中議題，後來就簡化用九二共識去替代這求同存異的概念；但今天九二共識被進一步簡化、扭曲、抹紅，大家忘了九二共識原本的意義就是一中各表、求同存異。

江啟臣指出，對國民黨來說，未來的兩岸政策，絕對不是只有九二共識，除了要將九二共識說清楚，二方面對於兩岸的看法，一些該提出的，還是要提出。他也透露，只要對台灣有利，有機會他不排除訪問中國大陸。