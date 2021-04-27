人夫一句「去賺錢」拋癌妻10年　女兒嘆：只打通一次無聲電話

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓男子明知妻子罹患大腸癌，需要家人照顧，卻在2011年間表示要外出賺錢，結果一去不回，至今完全找不到人；他的女兒出庭證稱，父親坐過牢，加上欠了很多錢，現在母親住進台南某照護中心，猜測父親應該是不想負擔責任才會避不見面。嘉義地院法官考量到雙方這10年來幾乎斷絕聯繫，洪男的行為等同惡意遺棄，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。

▲洪妻飽受病痛折磨，丈夫卻拋下她不管。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

洪妻在判決書中提到，和丈夫是在1981年間結婚，大概20多歲的時候她因為生病，一度被送回娘家休養，結果10年前又發現罹患大腸癌，由長女及婆婆照顧7、8年之後，再度被送回娘家，丈夫卻在2011年間藉口要外出賺錢，從此一去不回，音訊全無，她尋找多年都沒有結果，這才終於心寒決定訴請離婚。

兩人的女兒也到庭證稱，自己6個月大的時候父親就因案入獄，直到她就讀國中才出監，一開始父親還會回來看看，但從來沒有在家裡住過，出去工作之後就慢慢遠離家庭，連戶籍地被法拍也沒人管，「幾個月前他有打電話給奶奶，我有打電話回去，他只有一通有接，但也都沒有出聲。」

女兒接著說，母親從她就讀小學起就住在台南娘家，後來送回嘉義由她照顧7、8年，接著又送回去，但因為娘家親人說沒有地方可以讓母親住，所以去年5、6月又把人送來嘉義，「我們沒有辦法扶養她，後來有聲請免除扶養義務，並把她送到台南某照護中心」，推測父親應該是不想負擔責任，加上欠了很多錢，才會一直避不見面。

面對妻女的指控，洪男經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。嘉義地院法官認為，洪男自2011年離家之後便音訊全無、行蹤不明，迄今未曾返家，且拒絕與妻女連繫，卻又不能提出無法同居的正當理由，顯然屬於惡意遺棄，最終依法裁准妻子的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。