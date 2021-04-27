交手女同事65次「錄下極樂片」！人夫爽喊：今天妳好濕…老婆崩潰

▲人夫4個月內激戰女同事65次，正宮收匿名信才知姦情崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名人夫與女同事小妍（化名）發生不倫戀，2人在車上、摩鐵激戰65次，期間更錄下激情鐵證，小妍還因此懷孕。正宮2019年某日收到匿名信，這才知道丈夫早已背叛婚姻，大受打擊的她還因此失眠、憂鬱，最後決定向丈夫、小妍提告求償。一、二審均判2人應賠償正宮60萬元，全案確定。

正宮主張，與丈夫在2014年結婚，育有2名未成年子女，沒想到丈夫竟在2019年8月至12月間與小妍發生婚外情，兩人以「老公」、「老婆」互稱，LINE中還有不少鹹濕對話，包括「有找到敏感帶」、「今天妳好濕」、「好想吃妳」、「我很大嗎」、「我狂野的時候你有沒有戴套」等，交往4個月期間發生至少65次性行為。

正宮心碎表示，姦情曝光後，小妍一度向她求取原諒，卻又與丈夫持續密集聯繫，她數次懇求丈夫回心轉意都遭到拒絕，她委屈求全卻被說是同意丈夫與小妍交往，種種打擊讓她罹患混合焦慮及憂鬱情緒障礙症及身心性失眠，決定向丈夫、小妍提告求償92萬6800元精神撫慰金。

小妍辯稱，人夫追求她時曾出示空白配偶欄，自己並不知道人夫已婚，是事後才知道，至於她與人夫間的對話內容也只是開開黃腔、玩笑而已。她稱，正宮早就知道人夫與她發生外遇，也原諒了她，決定不再追究，人夫曾在正宮面前傳訊息給她，正宮甚至覺得「很有趣、很妙」，且曾說「可以讓位，心結都解了」，顯然正宮同意2人發生外遇、性行為，不能據此求償；針對妻子的指控，人夫則是沒出庭，也沒有提書狀作任何聲明或陳述。

桃園地方法院審理時發現，小妍曾傳訊息給人夫，「因為賤人，我們永遠無法在一起，你去請律師打官司，告死賤人，你回老家，然後叫賤人法院見，她到底想幹嘛，我也不想鬧情緒，壓抑久了還是會爆發，一直反反覆覆，我也好起伏」，勘驗雙方對話內容、出遊照片、性愛照、性愛光碟後，不採信小妍的說詞，判人夫及小妍應賠償正宮60萬元。案經上訴，遭高等法院駁回，全案定讞。

10人份全不銹鋼電鍋限時24H開賣

【更多新聞】

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝：無法想像失敗的後果



最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定



人妻偷吃爽翻天：天天晚上打GG！凍卵幫小王生「小爛爛」嬌喊好黏