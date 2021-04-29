生活節好物／無糖機能茶健康雙認證「雀巢蜜香漾烏龍」

圖、文／愛之味提供

雀巢茶品蜜香漾烏龍，無糖且擁有國家健康食品認證「不易形成體脂肪」與「調節血糖」雙重保健功效。茶葉更嚴選來自海拔1000公尺以上的阿里山高山茶區茶葉，茶韻甘醇不青澀，喝起來沒有烏龍的苦澀味，自然的蜜香底韻，聞起來有淡淡的蜜香香氣。品味好茶的同時，讓健康蕩漾在茶香間，成了生活裡難得的療癒好茶。

▲無糖機能茶健康雙認證「雀巢蜜香漾烏龍」。（圖／愛之味股份有限公司提供）

讓人耳目一新的的插畫設計包裝風格，顯眼的阿里山火車元素與櫻花山景呈現，彷如置身於高山雲霧間，滌靜了現代都會壓力，每一口都是身心靈的舒解。

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想要健康喝好茶的你，如果你還沒嘗過，不妨於5/8到新北市民廣場來找我們吧!!!「雀巢蜜香漾烏龍 喝了就會很不一樣 」，品味好茶更能享「瘦」健康。

■ 2021東東森森好朋友生活節



時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.



地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

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