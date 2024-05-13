邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

▲邱國正罕見帶女兒（白衣）出席公開場合。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日頒授副總統賴清德等13名政務官員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。特別的是，多位官員都有帶老婆、親屬前往見證，而國防部長邱國正的女兒也罕見現身。

蔡英文首先頒授副總統賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻「一等景星勳章」，以及國防部長邱國正、行政院秘書長李孟諺、總統府副秘書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。

特別的是，許多官員都有帶親屬到場觀禮，包括林佳龍的老婆廖婉如、鄭文燦的老婆林俞汝、吳釗燮的老婆蘇如玉，而邱國正除了帶老婆之外，還帶了外型亮麗的女兒到場。

邱國正確實罕見帶家人出席公開場合，前陣子他在國安局任職的兒子，才傳出疑似性交易，且影片外流的事件，遭國安局記2大過並汰除；至於影片流出方式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，所幸當時邱國正的兒子通過反情報測謊，沒有國安疑慮，也沒有遭到恐嚇勒索。

▼總統蔡英文頒授13位政務官員勳章。（圖／總統府提供）

