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桃市府驚爆官員偷拍！各局處都是他的攝影棚　電腦藏百張裙底照

▲桃園市府某局處離職員工電腦內被搜出大量女同事裙底風光，引發女性同仁嘩然。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市府某局處離職員工電腦內被搜出大量女同事裙底風光，引發女性同仁嘩然。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府某局處離職員工電腦內竟暗藏大批裙底風光照，遭偷拍對象幾乎涵括整個局處女同事，數量多達百張以上，桃警獲悉後展開調查，初步查出徐姓男子涉案，並在其住處起出多張偷拍照，地點遍佈市府、其他局處，甚至還有在賣場、海邊等地點，徐男坦承犯案，其他則是網路下載而來，徐男服務原單位政風室事後已將徐男依妨害秘密罪嫌函送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，涉案的43歲徐姓男子到案說明後並未否認偷拍辦公室同事，辯稱「因女同事真的太漂亮了！」警方在其住處搜索，其中在其個人電腦內查獲大量偷拍照，多屬女性裙底風光等私密照，另還有在賣場、郵局與海邊等地點偷拍，徐則否認偷拍，這些都是網路下載來。

據指出，本案係由桃園市政府某局處同仁透露，徐姓男子去年二月從某局處離職後，員工在整理其電腦，準備移交給下一個同事使用時，其電腦硬碟中有不少資料夾，結果打開後居然都是女子裙底風光照片檔案，數量多達上百張之多，其中至少有5位女同仁查出自己也是受害人之一，憤而向主管報告，但主管卻希望女同仁不要聲張，尤其不要向媒體透露，以免影響市府形象；但據指出，徐姓男子是約僱人員，後來考上另一公家單位公職後才於今年初辦理離職。

警方調查徐男住家後，徐男一度還跑到被害人住處想要和解，其餘女同事看不下去才向媒體投訴，其中有投訴人質疑，徐是如何取得被害女子個資？市府團隊事後還低調要女同仁不要聲張，企圖息事寧人與縱容偷拍惡行，這種態度才讓女同事非常在意。

徐男服務局處政風室解釋，徐男是市府約聘僱人員，到職3年多，去年考上某局處公職，才辦理離職轉任。該局處人員整理徐男留下來的電腦裡資料時，赫然在某些檔案夾發現大量偷拍照，仔細檢閱後發現部分場景在該局處辦公室部分女同事發現自己遭偷拍，隔天即到派出所報案提告，政風室人員確認徐男偷拍屬實後，已移請桃園地檢署偵辦，該局處人事考核會審查後依規定處理。

桃園市政府新聞處強調，徐男報考其他局處時並無前科，為避免女性同仁有所疑慮，目前所屬機關已在開考績會研議，是否讓徐男繼續擔任公職。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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