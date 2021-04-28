桃園2小學生是機師家人！「2班停課至5／4」…西門國小急消毒

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

華航機師染疫擴大，目前已累計9名機師、2家人確診！桃園市政府27日晚間接獲通報，西門國小4年級跟6年級2名學生為機師家人，曾經接觸疑似感染案例，目前兩生均已居家隔離中，為求慎重，2個班級自28日開始，自主停課一週至5月4日止，5月5日恢復上課，學校會利用線上教學補課。校方停課通知已於27日晚間11時全數下達完畢，4位老師亦同步停止上班上課。環保局27日晚間也緊急至學校公共區域及班級內消毒完畢。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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桃園市長鄭文燦受訪時指出，華航機師感染事件已經累積到11位，另外有3位經過檢測有抗體的陽性反應，因此必須要進行更大規模的追蹤隔離和檢測，目前已經請部桃進駐華航園區，同步進行核酸檢測、抽血做血清的抗體反應，以及接種疫苗。檢、抽、打三個動作都要完成。希望在5月10日之前能夠完成。

鄭文燦也向中央建議，要擴大追蹤，包括機組員、地勤人員、行政人員、外包人員都要盡量納入，減少華航的群聚的風險，並減少有潛在傳播鏈的可能性。除了近距離接觸需要居家隔離追蹤以外，警察局跟環保局、衛生局針對足跡的熱區已經進行全面消毒，足跡的公布仍然以中央疫情指揮中心公布的為準，消毒的範圍還蠻大的，請市府團隊需要即時疫調、即時消毒、即時隔離。

鄭文燦表示，針對有陽性反應、抗體反應的近距離接觸的民眾，將進行7天的自主健康管理，「這部分因為有兩個孩子在西門國小就讀，所以兩班停課一周，改成線上教學」，這部分雖然有抗體反應，感染的風險是跟一般確診案件不同，但是仍然以高標準來處理。西門國小2班就停課一星期，這是必要的保護措施。