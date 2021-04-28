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好康又來了！　5月4日台南法拍會KIA貨車 、台鈴機車1元起標

▲法務部行政執行署台南分署將聯合拍賣日，2006年份KIA貨車、2013年份台鈴機車等物品等著民眾來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法務部行政執行署台南分署將聯合拍賣日，2006年份KIA貨車、2013年份台鈴機車等物品等著民眾來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

好康又來了，法務部行政執行署台南分署將於5月4日123聯合拍賣日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號２樓拍賣室舉辦法拍會，2006年份KIA貨車、2013年份台鈴機車等物品等著民眾來競標。

台南分署指出，拍賣物品包括KIA貨車、日產貨車、中華貨車、裕隆貨車、賓士E200、中華廂型車等汽車，另外還有台鈴機車、三陽機車、光陽機車、Ipad Mini、IPhone 8、機械錶、爛燒鍋、瑪瑙手環、寶石戒子等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

▲法務部行政執行署台南分署將聯合拍賣日，2006年份KIA貨車、2013年份台鈴機車等物品等著民眾來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸晴的物件有：2006年份KIA貨車、2476CC，該車輛欠燃料費及違罰27660元、交通罰鍰4800元，合計32460元，本次為第一次拍賣，未訂底價；2013年份台鈴機車、124CC，該車輛欠燃料費450元 ，本次為第一次拍賣，未訂底價。

▲法務部行政執行署台南分署將聯合拍賣日，2006年份KIA貨車、2013年份台鈴機車等物品等著民眾來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

另外，為配合防疫工作，本次拍賣活動，台南分署將於入口處對參加法拍會民眾量測體溫，並請民眾配戴口罩。

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