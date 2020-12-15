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元旦6點10分！三仙台跨年迎曙光　東管處推系列活動拿好康

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▲▼東管處三仙台迎曙光活動，是每年全台跨年迎新年民眾的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

東管處三仙台迎曙光活動，是每年全台跨年迎新年民眾的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

根據台北天文館資料顯示，台灣最早第一道曙光在元旦6時10分出現在台東三仙台（日出時間為6點34分），東管處為了迎接期待曙光的遊客們，特地規劃了2021年迎曙光系列活動，邀請所有地球好友們一起在三仙台攜手祈福迎接新的年度開始，一起告別動盪不安的2020年！

▲▼東管處三仙台迎曙光活動，是每年全台跨年迎新年民眾的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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回顧即將過完行2020年，因為新冠肺炎病毒肆虐以及各國的防疫措施，使得台灣及許多國家實施限制出、入境政策，對於在台灣工作、生活的外國人來說，面臨無法離境、有家難歸、迫留隔離等窘境；而新的一年即將到來，不論是國人與留在台灣的國外人士乃至於世界各地的民眾，我們更應該和平地地攜手防疫，共同期待嶄新的一年。

東管處就在110年1月1日這一天，特別規劃取2021英文諧音twenty-one「地球好友Twenty玩」做為本年度元旦迎曙光的主題，廣徵21位來自不同國家、不同族群、等地球好友，當天穿著代表服裝攜手祈福2021年要更好，便可獲得價值約4000元雙人住宿劵，歡迎地球村好朋友一起參與2021年1月1日第1道曙光的盛宴。

▲▼東管處三仙台迎曙光活動，是每年全台跨年迎新年民眾的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

原住民充滿熱情與活力的歌舞將與在場的民眾一同歡慶新年的到來。

今年三仙台迎曙光活動將於2021年1月1日凌晨3:30的「曙光抽抽樂」活動揭開序幕，現場朋友有機會抽到IPhone12、立榮機票套票（台北-台東來回機票）， 等100項精美好禮，清晨4:00「曙光音樂會」由在地汎汊淶藝術團帶來的迎賓舞，以台灣原住民充滿熱情與活力的歌舞與在場的民眾一同歡慶新年的到來、DoubleX 樂團、在台日籍山元聰、旮亙樂團接力演出。

現場提供限量2000張「曙光明信片」，以及因應防疫設計的「限定版圖樣口罩」，現場民眾加入官方FB或訂閱Youtube將有機會拿到；「曙光市集」亦有熱呼呼美食暖身補體；而「減廢•減費」鼓勵民眾自備環保餐具，現場將活動相關照片上傳即可免費獲得美食抵用券50元（限量400份）。

另外為結合住長濱、成功、東河、知本地區旅宿業者，遊客只要提出自109年12月26日至110年1月1日(星期六至星期五)旅宿業者開立發票或收據，即可於現場兌領市集抵用券100元（限量300張），許多的活動優惠好康禮，都將在三仙台元旦帶給現場民眾新奇。

▲▼東管處三仙台迎曙光活動，是每年全台跨年迎新年民眾的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東轉運站發車的付費曙光專車時刻表。

另外，為了配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，本活動為確保民眾進場皆能符合規定，配戴口罩，規劃了參加活動即免費發送防疫口罩，讓民眾能安心的在三仙台迎曙光活動現場歡慶新年。

接駁車的部分，2021年1月1日凌晨2:20起由台東轉運站發車的付費曙光專車及成功鎮區內免費巡迴接駁車（03:30-08:20）服務，民眾可多加利用。

▲▼東管處三仙台迎曙光活動，是每年全台跨年迎新年民眾的最愛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

成功鎮區內免費巡迴接駁車時刻表。

本次跨年活動亦因應網路使用趨勢，將於2020年12月22日於三仙台建置完成高解析、低照度且具拍攝星光等級的影像攝影設備，屆時將成為全台官方最高規格的即時影像設備，並且將在網路平台提供4K高畫質的即時影像，讓無法親臨現場的外、內國旅客也藉由手機、電腦等方式連線到觀看驚艷奪目的現地畫面。期待今年的2021年三仙台迎曙光活動在現場活動「地球好友Twenty玩」的熱鬧氛圍以及精彩萬分的三仙台即時影像，讓台灣與世界各地以無距離、零時差的互動，攜手迎接光明地2021年，共創美好和平世界。

東管處網站：
https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/
東管處即時影像平台：
https://www.youtube.com/user/eastcoastnsa0501
「2021年三仙台元旦迎曙光活動」官網：
http://www.arrt1995.url.tw/2021sunrise/index.htm

相關活動訊息，歡迎大家上東管處官網查詢！

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