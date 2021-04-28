千人斬富豪25歲巨乳妻疑「粉紅收屍隊」！黑歷史被掀：專勾有錢老男人

▲25歲嫩妻須藤早貴（左）、77歲富豪野崎幸助（右）。（圖／翻攝自推特）

實習記者周依儒／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助在2018年5月24日暴斃身亡，警方在驗屍後發現，野崎幸助體內含有大量興奮劑，而他的25歲嫩妻須藤早貴在本月28日凌晨被依殺人罪嫌逮捕。逮捕消息一出後，日媒也爆出須藤早貴黑歷史，直指她應該是所謂的「粉紅收屍隊」，專門去接近上了年紀的有錢男性，最後再騙走錢財。

綜合日媒報導，須藤早貴的同學爆料，她從小在札幌長大，求學時期雖然成績不好，但留著一頭黑直髮，看起來很樸素，在高中後進入了美容科，逐漸開始會打扮、引人注目，但沒想到在畢業後就染上酒癮，不斷去牛郎店消費，更有段被人包養的日子，生活極其糜爛。

▲野崎幸助和須藤早貴結婚3個月後就暴斃。（圖／翻攝自推特）



後來須藤早貴進入了AV界，先拍攝收費影片累積一定知名度後，就開始拍劇情片，且也以素人身分拍攝，並非全職AV女優。《周刊新町》也指出，須藤早貴似乎有去韓國做整容手術，因為一名曾採訪過她的記者表示，須藤早貴和之前長得完全不一樣。須藤早貴過去也時常在社群平台分享日常豪奢生活，包含坐在頭等艙享用香檳的照片等。

▲須藤早貴時常PO出自己奢華的生活。（圖／翻攝自須藤早貴推特）



據了解，野崎幸助是透過高級約會俱樂部認識須藤早貴，當時一晚就豪砸數十萬日幣，一生交往過4000名女子，灑錢將近日幣30億元（約台幣8.2億元）。須藤早貴回憶初次相遇是2017年底，透過女性朋友介紹認識男方，當時富豪開出結婚條件，每個月會收到日幣100萬元（約台幣27.5萬元），藉此否認犯案，「因為我每個月都覺得會拿到100萬，怎麼可能會是我做的。」

而野崎幸助也被爆料才和嫩妻結婚3個月，卻嫌棄老婆不會做家事，已經在外面找到小三，還曾對朋友說：「比起老婆，新的女友更好。」還打算和嫩妻離婚，沒想到還沒付諸行動，人就過世了，須藤早貴也被質疑是所謂的「粉紅收屍隊」。

事件爆發後，須藤早貴的推特、IG等社群全數關閉，她是否就是故意餵食野崎幸助過量興奮劑的兇手，目前警方還在進一步調查中。

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