新郎確診！新人賓客「全副武裝」辦盛大婚禮...警察到場監督

▲新郎是新冠確診者，但這對新人還是依照既定計畫舉行了盛大的婚禮。（圖／翻攝自YouTube／印度《ANI》）



實習記者周依儒／綜合報導

印度連續6天單日確診數刷新全球紀錄，甚至創下單日就有36萬宗新增確診病例，醫療體系瀕臨崩潰邊緣。不過在這樣的嚴峻時刻，印度中央邦（Madhya Pradesh）卻有一對新人仍堅持舉行婚禮，且新郎還是確診者，引起當地許多民眾不滿。

根據《印度快報》報導，這對新人中的新郎在本月19日進行了新冠肺炎檢測後呈陽性，確定感染新冠肺炎，但在當地政府的允許下，26日兩人仍照常舉行婚禮。從畫面中可以看到，包括新人在內，牧師、家屬、賓客皆穿上了藍色的防護衣，臉部也用面罩遮起來，而警察也親自到場監督這場婚禮。

▲新人與賓客都「全副武裝」，從頭到腳穿了藍色防護衣。（圖／翻攝自YouTube／印度《ANI》）

報導指出，由於印度再度迎來新一波的疫情高峰，因此當局下令了新的宵禁管制和聚會限制，許多人也被迫推推遲、取消他們的婚禮計畫，雖然這對新人有落實層層防護，但能如期舉行婚禮還是引來當地許多民眾不滿，婚禮影片也在網路上瘋傳。

▲警察也在場監督，全程參與了當天的儀式（圖左）。（圖／翻攝自YouTube／印度《ANI》）

《ANI》則指出，當地政府警察在得知新郎測試呈陽性並即將結婚時，他們便趕赴現場阻止婚禮，然而到場時，這對新人和其家屬則提出穿上防護衣、並由警察在場監督的措施，因此婚禮順利進行。