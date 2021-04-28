快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

▲華航染疫風暴延燒，機組員居家檢疫規定將變嚴。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師爆發多起確診新冠肺炎事件，至今已揪出12人染疫，且至今無法確定感染源。據了解，華航配合指揮中心祭出新規定，28日0時起，針對機組員居家檢疫規定從原先的一人一室，加嚴改成需要一人一戶或住旅館。不少機師收到通知後哀號，如果家裡有住人，就一定得去住飯店，如果連續派遣，生活就等於上班、關飯店不斷輪迴，又要很久不見天日。

華航機師染疫風暴持續延燒，由於還找不到感染源，據了解，指揮中心提出針對機組員居家檢疫規定要從一人一室改成一人一戶或住旅館。

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一名華航機師透露，今天有收到公司發通知，28日0時起居家檢疫場所要從一人一室改成一人一戶，原本只要有家中有獨立衛浴設備，就可以在家居家檢疫，但更改規定後，一戶中如果有住其他人就不行，只能去住旅館。華航表示，已依指揮中心指示辦理。

▲華航染疫風暴延燒，機組員居家檢疫規定將變嚴。（圖／記者李毓康攝）

該名機師無奈表示，住自己家裡資源一定比較多，還可以洗衣服、弄東西吃，或是在家伸展活動，可是住在飯店限制很多，吃東西只能靠外送，外送選擇也很少。如果是長程航班組員必須連續派遣的話，等於生活就是派遣、住飯店輪迴，要很久都不見天日，因為不是短時間的，組員生活會受到影響。

機師職業工會理事陳蓓蓓說，基本上這次是因為疫情發生才有居檢加嚴規定，機師們也是全力配合指揮中心疫調，但機師們更想知道的是，在大家防疫泡泡都做這麼嚴謹的情況下，到底感染源在哪？希望指揮中心疫調出來後，可以給大家一個更明確的指示。

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