　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲華航染疫風暴延燒，機組員居家檢疫規定將變嚴。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師爆發多起確診新冠肺炎事件，至今已揪出12人染疫，且至今無法確定感染源。據了解，華航配合指揮中心祭出新規定，28日0時起，針對機組員居家檢疫規定從原先的一人一室，加嚴改成需要一人一戶或住旅館。不少機師收到通知後哀號，如果家裡有住人，就一定得去住飯店，如果連續派遣，生活就等於上班、關飯店不斷輪迴，又要很久不見天日。

華航機師染疫風暴持續延燒，由於還找不到感染源，據了解，指揮中心提出針對機組員居家檢疫規定要從一人一室改成一人一戶或住旅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名華航機師透露，今天有收到公司發通知，28日0時起居家檢疫場所要從一人一室改成一人一戶，原本只要有家中有獨立衛浴設備，就可以在家居家檢疫，但更改規定後，一戶中如果有住其他人就不行，只能去住旅館。華航表示，已依指揮中心指示辦理。

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲華航染疫風暴延燒，機組員居家檢疫規定將變嚴。（圖／記者李毓康攝）

該名機師無奈表示，住自己家裡資源一定比較多，還可以洗衣服、弄東西吃，或是在家伸展活動，可是住在飯店限制很多，吃東西只能靠外送，外送選擇也很少。如果是長程航班組員必須連續派遣的話，等於生活就是派遣、住飯店輪迴，要很久都不見天日，因為不是短時間的，組員生活會受到影響。

機師職業工會理事陳蓓蓓說，基本上這次是因為疫情發生才有居檢加嚴規定，機師們也是全力配合指揮中心疫調，但機師們更想知道的是，在大家防疫泡泡都做這麼嚴謹的情況下，到底感染源在哪？希望指揮中心疫調出來後，可以給大家一個更明確的指示。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

高麗菜易發黑！菜販親授神招「靠手」　人妻實測1顆吃快1個月

台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

機師染疫案延燒「機組員檢疫再加嚴」　指揮中心擬改「1人1戶」

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

高麗菜易發黑！菜販親授神招「靠手」　人妻實測1顆吃快1個月

台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

機師染疫案延燒「機組員檢疫再加嚴」　指揮中心擬改「1人1戶」

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

Albee洗澡先洗重要部位　沈玉琳逼問「怕男友闖進去嗎」她羞爆

安倍晉三臉書曬台灣鳳梨　莊瑞雄留言邀再訪台

搬入新家「前屋主卻送4尊佛」　她抖：怎麼辦？　內行4招化解

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

LIVE／台股高低震盪逾百點　【股市維大利】14:00即時解盤

權值股疲弱！高低震盪逾百點　台股小跌28點收17567點

布雷克遭遇布里悍　運彩開盤看好統一勝味全

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

福原愛「傷了江宏傑自尊」日媒戳破斬婚主因！婚後3真實狀況壓垮她

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

迪士尼驚傳關閉東南亞、香港18頻道

印度疫情失控　華航貨機組員不過夜

叫「高、雄」的人注意！免費住飯店一晚

「本土病毒一直存在」　醫：恐有好幾波隱形傳播

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

更多熱門

相關新聞

戴資穎力拼大馬公開賽四連霸

戴資穎力拼大馬公開賽四連霸

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽即將在5月25日開打，目前稱霸世界羽壇累積球后週數來到161週創紀錄的我國戴資穎、台灣男單一哥周天成、王子維、最強男雙麟洋配都將出征，而戴資穎今年將要挑戰大馬公開賽四連霸的紀錄。

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

印度「實際染疫」恐達5億人！低估30倍

印度「實際染疫」恐達5億人！低估30倍

#LetTaiwanHelp！美參眾兩院支持台灣參與WHA

#LetTaiwanHelp！美參眾兩院支持台灣參與WHA

印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

關鍵字：

華航華航機師新冠肺炎指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面