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社會 社會焦點 保障人權

4賊娃娃機店分工「曬衣架勾公仔」　只偷了1隻警察就來了

▲偷娃娃機立刻被逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲4嫌分工合作為竊一隻公仔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄三民區山東街某娃娃機店，遭4名男子佯裝要消費遊玩娃娃機，卻以鐵絲勾從洞口勾出公仔行竊，沒想到犯案過程全被拍下，業者更透過遠端監視器，發現他們正在偷東西，立即報警，警方火速到場，當場逮獲4名竊嫌並查扣剛竊得價值1000元的贓物公仔一隻，訊後依竊盜罪嫌送辦。

三民區山東街某娃娃機店，有四名男子至店內佯裝要消費遊玩娃娃機，實際上卻是竊取娃娃機內的公仔，4名涉嫌男子分別為陳男（40歲）、李男（36歲）、符男（25歲）及謝男（29歲），互為朋友關係，4人分工竊取，有人在門口外面把風，有人站著擋視線，由符男及謝男下手行竊，用曬衣架折成鉤狀，從洞口勾出公仔，4人自以為計畫天衣無縫，殊不知其一舉一動早就被店家電眼捕捉。

▲偷娃娃機立刻被逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲偷盜娃娃都還來不及離開立刻被警方逮個正著  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

正好店主在線上查看監視器時，發現4人的怪異舉動，後來細看時發現他們正竊取機台內商品，立刻打給警方報案，警方立即火速到場，都還來不及跑就被當場查獲，並查扣價值約1000元的公仔及犯罪用工具，將4人全部帶返派出所偵辦，依竊盜案現行犯移送高雄地檢署偵辦。

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