企業註冊戶比註銷多1倍　浙江省長：8個人裡就有一個是老闆

▲浙江阿里巴巴集團總部 。（圖／ETToday資料圖）

記者魏有德／綜合報導

浙江省長鄭柵潔今（26）日出席中共中宣部舉行的建黨百年浙江專題記者會時表示，「到3月底，浙江共有各類市場主體816萬戶，按現有常住人口規模計，8個浙江人里就有1個是老闆。」根據一季度（Q1）的市場監測情況顯示，浙江企業註冊數比註銷數多1倍多，個體工商戶註冊的也比註銷的多出許多。

▲浙江省長鄭柵潔。（圖／翻攝中國網）

《澎湃新聞》報導，市場主體主要是指企業和個體工商戶，此外還包括農民專業合作社。據省市場監管局統計，到3月底，浙江在冊市場主體總量達815.97萬戶，其中企業291.85萬戶，個體工商戶518.27萬戶。一季度，浙江新設市場主體35.95萬戶，同比增長61.7%。2019年末，浙江有常住人口5850萬人。

▲義烏國際商品城批發商。（圖／記者魏有德攝）

據了解，浙江省擁有全大陸電商及新科技發展的最佳環境，因此也帶動新興商戶或創業者紛紛進駐。其中，大陸最大規模電商集團之一的阿里巴巴總部便設在浙江，周邊也形成大數據及高科技產業的聚集。此外，浙江義烏則是電商中小企業之都，各式小商品在義烏都能進行全球性的批發採購。

鄭柵潔表示，浙江省企業註冊數比註銷數多1倍多，個體工商戶註冊的也比註銷的多得多，證明企業的活力進一步增強，辦事的便利度也在不斷提高，「為讓企業辦事更快，浙江通過實施企業開辦便利化行動，實現企業開辦1個工作日、零成本，目前全省企業開辦網辦率已達98.4%。」