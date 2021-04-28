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歡慶勞動節！速食店推「鹹蛋黃薯條買1送1」　加碼77折吃烤半雞

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲21Plus、21風味館勞動連假推優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3天的五一勞動連假就要到了，除了必須把握限時咖啡、手搖飲優惠之外，速食業者可是也祭出限定小確幸，像是漢堡王連3天有「10元加肉」活動，而21Plus、21風味館也宣布推出鹹蛋黃薯霸組合餐買1送1及烤半雞薯霸餐77折吃，趕緊先筆記，連假就揪朋友們怒吃一波。

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲▼鹹蛋黃薯條買1送1、烤半雞薯霸餐77折吃。

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

歡慶五一勞動節，21Plus、21風味館於4月30日至5月2日限時3天推出2大優惠，包括「鹹蛋黃薯霸組合餐買1送1」以及「烤半雞薯霸餐77折吃」，鹹蛋黃薯霸可是最夯的薯霸口味再升級，提供一包鹹蛋黃調味粉，可以自行DIY倒入馬鈴薯薯條袋中，均勻搖晃讓鹹蛋黃粉沾附在薯條上，每一口都是鹹甜滋味，絕對要嚐鮮；另，烤半雞薯霸餐內含招牌香草烤半雞搭配薯霸，使用21種香料醃製的烤雞，不僅有淡淡香料味，一入口還會噴汁，也是來店激推選擇之一。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王勞動連假期間推10元加肉活動。

另，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）也將在4月30日至5月2日連3天祭出「10元加菜」活動，只要至門市買指定華堡系列，包括原味、辣味華堡或雙層華堡，以及牛排醬華堡，無論單點或套餐再加10元即可多吃1塊4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排，肉肉控絕對不能放過。

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