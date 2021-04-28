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幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500萬

K女（右）渴望擁有孩子，因此向弟弟阿強借精，赴烏克蘭找代理孕母產下雙胞胎，事後阿強竟擄走雙胞胎勒索500萬，K女只好求助於司法。（圖／攝影組）

▲K女（右）渴望擁有孩子，因此向弟弟阿強借精，赴烏克蘭找代理孕母產下雙胞胎，事後阿強竟擄走雙胞胎勒索500萬，K女只好求助於司法。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

在台灣爭議20多年的代理孕母（代孕）議題，隨著同志婚姻合法化，加上去年代孕已被納入《人工生殖法》修正草案，經立院一讀通過，再度喚起不孕男女以及同性伴侶心中的育子夢；許多求子若渴的男女，等不及法令通過即前往國外找尋代孕，卻也因此傳出不少糾紛。高雄市就有1對姊弟，1人出錢1人出精赴烏克蘭代孕，生下雙胞胎後，弟弟卻將反悔不將孩子給姊姊，反而利用孩子向姊姊勒索錢財。

高雄市1名55歲的K女（化名）是典型的不婚主義者，經營幼教事業有成的她，一直渴望擁有自己的孩子，幾經思考，決定砸下重金央求自己的親弟弟阿強（化名，53歲）代為「出精」，赴烏克蘭找代孕進行人工生殖，雖然代孕順利誕下兩名漂亮的混血女娃，沒想到卻讓兩姊弟為此翻臉，對簿公堂。

代理孕母生下了一對像洋娃娃一般可愛動人的雙胞胎女娃。（圖／讀者提供）

▲代理孕母生下了一對像洋娃娃一般可愛動人的雙胞胎女娃。

K女有4個姊姊及2個弟弟，在家排行老五的她，畢業後擔任幼教老師，20多年前，K女建立自己的幼教王國，在事業有成後才意識到自己除了工作，也渴望成為母親，但年過半百的K女已失去生育能力，也不知道要先凍卵，種種因素讓K女對擁有孩子一事感到絕望。

2016年，K女認識一位曾赴烏克蘭找代孕產下龍鳳胎的T女，K女透過T女接觸烏克蘭代孕機構，「我的想法比較傳統，希望孩子有著自己家的血脈。」K女因此拜託阿強捐精，自己則負責所有代孕相關支出費用，兩姊弟並約定好，孩子出生後由K女收養。

 

阿強在K女的苦苦哀求下答應捐精請求，因為到烏克蘭找代孕，當事人必須為「夫妻關係」，K女於是砸下包括代孕費用、醫療費用、來回機票、住宿、生活及娛樂等大約447萬台幣，讓阿強與妻子阿媚（化名，50歲）同赴烏克蘭找代孕。

2017年3月，阿強與阿媚到當地代孕醫院取精，醫院也提供卵子捐贈者名冊，讓他們從捐卵者的外貌、健康狀況篩選，K女也透過網路向弟弟強調，捐卵者需「棕髮、白膚、無病症」，在與醫院簽完約後阿強返回台灣，醫院經過兩次的體外精卵結合，皆宣告失敗，直到第三次卵子才成功受精，並移植到醫院安排好的代理孕母子宮中。

10個月過去，代理孕母產下1對混血雙胞女娃，阿強夫妻將雙胞胎帶回台灣後，卻未依約與K女辦理領養手續，而是在K女53歲生日當天，將孩子強行抱走，還多次以「精子是我的，孩子就是我的」為由向K女勒索500萬，氣得K女提告《背信罪》。對於遭親姊控訴挾娃勒索一事，阿強表示，他很忙，沒有時間回應此事，隨即匆忙掛上電話。

孩子遭擄走後，K女不斷傳訊息與阿強聯絡，但均未獲得回音，讓她只好一狀告上法院。（圖／讀者提供）

▲孩子遭擄走後，K女不斷傳訊息與阿強聯絡，但均未獲得回音，讓她只好一狀告上法院。

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