22歲女住男友家　爸狂call逼分手：感覺生女兒給別人睡很王X蛋

▲22女被爸爸逼和男友分手。（圖／pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

不少父親對女兒會特別保護，深怕自己的掌上明珠被外面的男人傷害，一位22歲的女網友就說，她爸爸一得知她要去男友家住，就氣得狂打電話要她回家，甚至跑出門找，回家後還把她跟男友訓了一頓，更把男友趕出家門。

原PO 26日在Dcard發文表示，她前天晚上和男友吃飯到晚上11點半，她爸爸竟然開始瘋狂打電話，說「叫那個廢物（男友）聽」、「他是要死是不是為什麼不能接」，更逼她說出男友家的地址，讓她嚇得馬上和男友一起跑回自己家。

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原PO表示，到家時媽媽就說「你爸現在在抓狂，他不會善罷甘休」，等到爸爸回家，竟開始狂罵男友同時用手指很用力的戳男友胸膛，更稱「感覺自己生一個女兒去給別人睡很王X蛋」，也不管男友的解釋，強硬逼迫兩人分手，最後把男友趕出家門。

▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自深卡）



原PO提到，男友不解為何爸爸要動手，「他沒有辦法再繼續下去，因為他擔心我爸隨時會去找他」，而且也要保護自己的家人，更不可能帶她離開，所以提出分手，讓原PO相當困擾「是不是應該跟我爸撕破臉」。

不少網友認為，如果原PO無法和爸爸協調，還是放男友自由比較好，「妳的現任很衰，跟妳分手真的剛好而已」、「坦不住自己家人就放男友自由吧」、「下班還要陪你搞這個他真的很衰」、「哇⋯你真的史上最雷隊友欸，拜託你男友快逃R」。

但也有人覺得爸爸的問題遲早要解決，「那是妳爸爸，妳該解決的，不管換幾個，都會遇到一樣的問題」、「你爸已經是病態的程度了吧」、「你爸是吃什麼虧？難道自己養的女兒是要給自己睡？」。