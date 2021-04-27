雲端最前線／柯P嗆陳時中「蒙頭作戰」？國務機要費除罪化藍綠再槓！

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華航機師確診新冠肺炎案延燒，台北市長柯文哲26日晚間在臉書PO文，直指北市府至今沒接到中央通知相關資料，根本難以進行疫調，痛批中央「蒙著頭作戰能贏嗎？」並要求中央提供疫苗進口相關資料，別讓地方政府在資訊不明狀況下作戰；文章一出掀起關注。中央、地方接下來該如何協同作戰？《雲端最前線》27日邀請立委陳亭妃、台北市議員鍾小平及國民黨青年部主任陳冠安，與主持人楊文嘉深度探討。

台鐵太魯閣號出軌案釀嚴重死傷，另有藻礁公投、核電存廢、台鐵改革、疫苗施打等議題，近期在政壇掀起陣陣波瀾。而面對2022選舉將至，根據TVBS最新公布的13位全國主要政治人物聲望調查，顯示新北市長侯友宜聲望蟬聯第一，滿意度達74%，衛福部長陳時中聲望排名維持第二，滿意度為66%；更令人注意的是，台中市長盧秀燕躍升至第三名，在六都市長中僅次於新北市長侯友宜。

另一方面，立法院司法及法制委員會昨討論國務機要費擬修法除罪化議題，過程中，國民黨團總召費鴻泰質問民進黨團總召柯建銘「你相信吳淑珍閨蜜的發票嗎？」柯建銘則反擊「你相信馬英九當初特別費的發票是真的嗎？」雙方再度陷入唇槍舌戰。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。