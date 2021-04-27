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吳鳳科大就業博覽會　78家企業廠商參與提供近2千職缺

▲吳鳳科大就業博覽會。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大就業博覽會。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學秉持「無縫接軌，畢業即就業」的理念，27日舉辦「2021年犇向職場」校園徵才博覽會，讓即將畢業的同學們充份了解職場需求，準備與職場接軌。

▲吳鳳科大就業博覽會。（圖／吳鳳科大提供）

在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署協助下，吳鳳科大校園徵才活動吸引了上銀科技、科定企業等78家企業廠商參與就業博覽會活動，將近2,000個職缺。各企業除了提供就業、實習應徵面試媒合機會外，就業服務處亦設攤協助輔導提供就業諮詢、履歷健診、面試指導等服務；並舉辦企業廠商說明會嘉義縣大埔美與馬稠後產業園區等多家廠商參與，呼應嘉義縣政府「在嘉就業」的理念，讓嘉義的學子可以在家鄉工作。

▲吳鳳科大就業博覽會。（圖／吳鳳科大提供）

吳鳳科大蔡宏榮校長表示，學校以「務實致用」為方針培育學生專業知識和實用技能，使得學生「畢業即就業」、「畢業即上手」為教學目標。透過學校與企業進行產學合作與校外實習，讓學生在校時即可累積專業技術能力和實務經驗為產業培育所需人才，進而落實學用合一。

本次配合校園徵才博覽會，除了為應屆畢業生提供多元的就業機會外；也讓大一到大三的學生了解產業發展趨勢，替未來的實習與就業預作準備，進而縮短企業及學生雙方求才求職的時間，達到就學就業無縫接軌!

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