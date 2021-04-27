「7年前馬英九封存核四」　民進黨：國民黨卻無視萬年無解核廢料

▲前總統馬英九。（資料照／翻攝自Facebook／馬英九）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人周江杰27日表示，七年前的今天，前總統馬英九宣布「核四封存」，但七年後的今天，馬英九與國民黨卻無視危險核四安全問題，以及萬年無解的核廢料，為何還說要「重啟核四」，推動重啟核四公投？

周江杰表示，馬英九跟國民黨在核四立場變來變去，難怪就連媒體曾在2019年時對國民黨變來變去的核四立場下了精闢的註解：「國民黨對能源政策欠缺中心思想，執政時，被在野黨帶著跑，在野時，又跑來收割民間運動成果」。

周江杰表示，我們檢視馬英九執政八年，風力發電的成長只達成馬英九設定目標的7.7%，連一成都不到；宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構，無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

周江杰強調，民進黨執政五年來，持續推動能源轉型政策，已經有階段性成果，不但積極發展空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣，使其發電量增加了20%，火力發電的空污排放量減少了55%，未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%。

另外，從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，並如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。

周江杰指出，民進黨政府努力解決前朝留下來的能源問題，蔡英文任內大力發展能源轉型，讓其他替代能源有顯著成長，讓國內電力備用容量率從馬英九留給新政府最低點的1.64％，回升到法定的15%，讓台灣供電穩定，我們更有能力拒絕核四。

周江杰表示，就在宣布核四封存七週年的今天，我們再次地對馬英九跟國民黨說，面對今年八月重啟核四公投，民進黨為了我們的下一代，對於核四的立場，我們始終如一反對重啟核四。

「若馬英九跟國民黨堅持要重啟核四，那核廢料存放的問題，請先去問一問所有國民黨縣市長！」周江杰說，看看有誰願意承受核四的風險，國民黨不要當一個不負責任的政黨。