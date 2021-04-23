公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

記者黃宥寧／台北報導

台北市內湖路一段去年發生公車衝上人行道事故，釀成1死1傷，肇事三重客運司機許英毫在檢方偵辦時，表示案發前3天曾吸食安非他命，被依毒駕致人於死罪起訴。士林地院1月首次開庭，他沒現身甚至也未遞狀請假。23日二次開庭，法官勘驗影片，只見許駕駛時不斷偏離車道，撞上人行道第一句話是喊「係啊！」庭後步出法院僅說對不起就跑了。

去年9月21日晚間8時左右許英毫行駛於內湖路一段時，整輛公車失控衝上人行道，不但撞到內湖分局西湖派出所1名鄭姓警員，及遭撞後送醫仍回天乏術許姓男子。由於許事後被驗出安非他命反應，依吸食毒品致不能安全駕駛致人於死罪將他起訴。

▼許英毫毒駕，整輛公車衝上人行道撞毀24輛機車，更釀1死1傷悲劇（下同） 。（圖／記者黃彥傑攝）

1月8日首次開庭，許英毫不但沒出庭也沒遞狀請假，甚至當院方人員打給他的手機竟是空號。23日二次開庭，許面色憔悴坐在被告席，面對法官問，他僅承認過失，卻否認是因為施用毒品才釀車禍。

法官當庭勘驗車輛行車紀錄器影片，只見許行駛時在不斷偏離車道一路搖晃，甚至一名女乘客於公車亭舉起右手想攔車，許疑似精神狀態不佳竟無視繼續開車。影片播放到51秒時許摸了一下胸口，幾秒後身體便向前傾倒，過沒多久整輛公車便衝向人行道。

撞上人行道後，車上乘客尖叫聲四起，這時許男彷彿才剛回神過來，用台語喊「係啊！（指完蛋了、死定了）」，隨後走向後方查看狀況，坐在後方乘客不斷緊張的問可以下車嗎？

勘驗影片過程中許英毫頭不斷地晃動，眼神流露出不安。公訴檢察官認為許是因施用毒品才導致他精神不濟，如果依許說的只是「打瞌睡」，應該是在事發當下立刻回神過來才對，怎麼會過了好幾秒鐘才有反應。

但公設辯護人則認為，雖然許英毫坦承在事發前3日有施用毒品，但經過了3天且當天許已經開了3趟車，前面都是正常行駛，應該是疲勞駕駛才釀禍而非施用毒品後產生的疲憊。甚至要求檢方應該要積極舉證而不是看見黑影就開槍，因為刑度是差很多。

檢察官還指出，驗尿報告顯示許英毫體內安非他命濃度高達每毫升1160納克（1160ng/ml）、甲基安非他命濃度高達每毫升6010納克（6010ng/ml），數值非常高，很可能不是3天前吸食，而是在距離肇事更近的時點吸食。法官最後諭知全案擇期再開庭。

對此檢方當庭更改起訴內容，將採尿時間回朔96小時內，因許濫用藥物尿液檢驗驗出來的甲基安非他命濃度高達6610ng／mL而安非他命濃度高達每毫升1160ng/ml認為許極有可能不是如他說的是3天前吸食，而是距離事發時更近時間，表示將會調查施用毒品後代謝之施用後的生理反應，具狀補充。

庭後許英毫步出法院，面對大批記者提問，他僅說「對不起、對不起」便跑給記者追。

根據刑法中不能安全駕駛罪致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，致人重傷者，可處1年以上7年以下有期徒刑，打瞌睡要看有無符合「有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛」，或第三款「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」，例如服用類似酒精、毒品、感冒藥導致瞌睡，也屬於不能安全駕駛罪。

若駕駛只是打瞌睡導致車禍造成他人死亡，為單純過失致死，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；與吸毒駕駛造成他人死亡，刑責上還是較輕。

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