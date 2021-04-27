寶寶頻哭鬧！托嬰中心逼戴「奶嘴口罩」無法說話　台中媽心碎揭發

▲嬰兒被戴奶嘴口罩。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

現代大多雙薪家庭，孩子白天都送到保姆家或托嬰中心，但現今虐嬰事件頻傳，孩子給其他人帶也未必放心。台中近期傳出托嬰中心自製「奶嘴口罩」逼寶寶戴上，戴了以後奶嘴就會一直被固定在嘴裡，反而讓孩子更加不舒服。家長看了心痛斥責，「到底是誰想出這種恐怖方法，到底持續多久了 ？」

台中這位媽媽在臉書社團「爆料公社公開版」表示，她得知兒子被塞「奶嘴口罩」以後，要求校方還原事發過程，並告知是哪一位老師這樣做，結果園長立即跳出來打圓場，用幾句官方說法帶過，還說是老師「情緒不好」，令她更加火大。

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她心疼地說，兒子還小不會講話，「到底是誰想出這種恐怖方法，到底持續多久了，有其他學生也這樣被對待嗎？」老師的舉動已經對兒子造成心理陰影，每天都睡得不安穩，校方卻遲遲不願意公開監視器畫面，「不知道你們在拖什麼，不敢讓我看到什麼？」

▲此方法不適合在家隨意模仿，有危險性。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



網友憤怒地說，「如果孩子是哭泣當下一直被硬戴著，其實反而危險」、「戴著被強迫吃奶嘴，懶得撿，如果吐奶溢奶的話怎麼辦？自以為很聰明的做法」、「這樣嗆到口水很危險」。不過，有幾位爸媽透露，有些醫院確實會幫嬰兒戴奶嘴口罩，但這必須在專業醫療人員的照看下進行，「以前我兒子剛出生沒幾天就發燒住加護病房，裡面護士也是這樣用奶嘴給我兒子吸」、「6個月的時候北上台大開刀，那時在嬰兒加護病房時也是看到這樣的裝置。」