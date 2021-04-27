部桃進駐華航園區設「疫苗接種站」　王必勝曝現場狀況！

▲部立桃園醫院在華航園區飯店設立臨時醫療站。（圖／王必勝提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已下令加派警力、護理人員進駐華航園區諾富特飯店。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，目前已接到指揮中心下令，會協同各單位同仁去現場了解相關狀況，而華航施打疫苗者，今天已施打180幾位，明天還有預約接種人數，臨時醫療站會設到5/10，外站機組員回來要施打也行。

王必勝受訪時指出，感染源和關聯性還在調查，機師很多居家檢疫都在諾富特飯店裡，有人質疑居檢是否有確實，在集中檢疫所比較有經驗，所以進駐指導，第一是針對安全管理，借助航警局同仁來協助，用集中檢疫所的模式去管理；第二是關於感染管控的動線，會由部立醫院同仁去查看。

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▲機組員也可在臨時醫療站接種疫苗。



他也提到，因為還不清楚是不是檢疫旅館的問題，狀況還不明朗，會針對採檢、旅館等個面向都會去考慮，看看哪些地方有疏忽，依照過去在集中檢疫所的經驗，最重要的是看執行有沒有確實，包括檢疫者是否都在房間裡，會不會因為送餐和拿餐離開房間，所以接觸到其他人或是垃圾清運、房間清潔是否有確實等，依照過去經驗這些比較有可能是漏洞。

王必勝強調，目前還在場勘，看看監視器是否足夠，動線不良的話也會做調整，因為指揮中心剛下命令，會盡快去看動線，有結果會跟指揮官回報。

另外，王必勝也在臉書po文簡單說明現場狀況，今天起也在該園區設置疫苗接種站，包括冰箱、急救設備、救護車、急診醫護、休息區等，預計可以大幅提高華航員工疫苗施打率。

▲部桃今起在該園區設置疫苗接種站。