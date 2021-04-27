跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

▲退隱的「傳奇女舞神」林秀偉此次走回台前，親自在《暴風雨》上陣演出祖靈。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

當代傳奇劇場改編莎士比亞最後一部同名劇作《暴風雨》，今年再度搬演，同時也是吳興國宣告第2部最後演出的「封箱作」。而曾經的雲門優秀舞者、退隱的「傳奇女舞神」林秀偉此次也走回台前，親自上陣化身原住民祖靈象徵，今（27）日記者會跳完舞，連日缺水的天空馬上下起大雨，這巧合讓她也感激說，「過去認為暴風雨是負面，如今是大家渴求、滋潤大地的象徵」，甚至高興得當場繼續淋雨舞蹈。

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▲當代傳奇劇場改編莎士比亞最後一部同名劇作《暴風雨》，今年再度搬演，時機彷彿冥冥中巧合。（圖／記者林育綾攝）

將莎劇改編為京劇，吳興國經典復刻魔幻歌舞劇《暴風雨》邀請香港導演徐克聯手執導，曾於2009年首演廣受好評，多年來都難有機會再度搬演，讓許多粉絲翹首期盼；如今終於再度搬上舞台，而此次巡迴後，也將成為吳興國大師生涯中，繼《李爾在此》後第2部封箱的作品。

▲此次巡迴後，也將成為吳興國大師生涯中，繼《李爾在此》後第2部封箱的作品。（圖／記者林育綾攝）



吳興國提到，這部作品是莎士比亞最後一部劇作，他退休當年47歲，而自己如今已經68歲，語帶感嘆說，現在登台演出時，「身旁站的都是年輕人，已經沒有當初的老夥伴，他們不是已經不在台上表演，就是已經駕鶴歸西」。

他也說，2000年初期，當代傳奇劇場停了2年，重新開始後，認為經典作品「可以讓我們在演出時看見自己」，而「復刻的意義就是傳承」，希望當自己封箱後，未來年輕人演出時能有更大的成就，「勇敢站上台，讓世界看見我們」。

▲▼退隱的「傳奇女舞神」林秀偉在記者會上跳完舞後，馬上下大雨，這巧合也讓她開心得進入雨中舞蹈。（圖／記者林育綾攝）

而林秀偉自創立「太古踏舞團」以來，編舞才能獲國內外的肯定，她長期委居幕後，當年引退舞壇、全心投入協助京劇傳承與創新，令許多粉絲與同行扼腕不已，如今2021年《暴風雨》再次上演，這位雲門舞集曾經的優秀舞者、傳奇女舞神也將親自上場領舞，化身原住民祖靈與大地之母的象徵，帶著劇中的精靈與原住民們翻江倒海。

▲她認為《暴風雨》在台灣這個多元的地方演出正好，此時搬演更是「冥冥中具有意義」。（圖／記者林育綾攝）

林秀偉說，《暴風雨》講的是不同族群之間「放下仇恨、和平共處」，另一個議題是關於「氣候異常」；而過去人們總認為「暴風雨」是負面，如今反而成為人們的祈求，因為雨水能夠滋潤大地。《暴風雨》在台灣這個多元的地方演出正好，此時搬演更是「冥冥中具有意義」。她也提到，而作品看起來是悲劇，其實當中有許多幽默情節，適合雅俗共賞。

《暴風雨》講述身著紅色法袍的魔法師波布羅，高高地站在孤島呼風喚雨，他製造一場暴風雨和船難，令仇人喚醒良知。劇作將於5月22至23日將登上高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、5月29日再直撲花蓮縣文化局演藝廳，最後壓軸則在6月4日至6日於台北國家戲劇院演出。

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