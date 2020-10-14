三觀不合男女神對決！吳興國挑戰渣男　逼魏海敏「樓蘭女」怨恨爆表

▲《樓蘭女》京劇男女神對決！吳興國挑戰飾演渣男，逼魏海敏「樓蘭女」怨恨爆表。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

吳興國繼《李爾在此》封箱作後，將與京劇女神魏海敏共演跨世紀劇作《樓蘭女》，被稱為「王跟后的對決」！《樓蘭女》改編自尤里庇狄斯在西元前431年寫的希臘悲劇《米狄亞》（Medea），是一齣由女性擔綱主角的大戲，對女性意識及情感描繪至深。吳興國提到，自己的角色傑森如今看來完全就是「懦夫、渣男」，每次出現就是讓樓蘭公主增加怨恨。魏海敏也說，這對角色以現代來說就是「三觀不合」。

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▲《樓蘭女》是一齣由女性擔綱主角的大戲，對女性意識及情感描繪至深。（圖／當代傳奇劇場提供）



《樓蘭女》改編自希臘三大悲劇詩人之一尤里庇狄斯最著名的劇本《米蒂亞》（Medea），講述「樓蘭公主」美蒂雅因遭愛人遺棄，痛苦至極又難以讓對方體會，進而「以牙還牙」殺死親生兒女的悲劇故事，對女性意識及情感描繪至深，震撼人心，1993年在國父紀念館首演時，因手法前衛而造成轟動，成為「當代傳奇劇場」詢問度最高的作品之一，也曾登上新加坡、香港、上海的藝術殿堂，廣獲國際矚目，2008年再度搬演，也改變劇本結構。

睽違12年，如今新象．環境文創與當代傳奇劇場合作再現《樓蘭女》，林秀偉、魏海敏、吳興國、許博允、葉錦添等原班人馬重聚，更邀請國際名建築師羅興華首度跨界操刀，將舞台設計以通往西域的「敦煌」為主要背景，乾涸的黃土山壁，殘破的洞口象徵愛情受創，宛如美蒂雅喘不過氣、千瘡百孔的肺部，荒漠之中面臨殘酷世事，一切皆可捨棄，斬斷所有牽絆，脫離世俗與文明的規範。

▲《樓蘭女》邀請國際名建築師羅興華首度跨界操刀舞台設計，以「敦煌」黃土山壁為背景。（圖／記者林育綾攝）

魏海敏提到，自己當年還年輕，就接了樓蘭女這個角色，回想起來膽子很大，而到了現在來看，很珍惜台灣有一個什麼都能嘗試的舞台。起初她其實無法認同美蒂雅這樣「為愛痴狂」的角色，遲遲沒有答應，直至1992年經過《慾望城國》多年演出的歷練，以及跟隨京劇大師梅蘭芳嫡傳弟子梅葆玖學習後，她對女性角色及戲劇有了更多不同的體悟，才接下了這極具爭議性的角色。

即將於2021年再次演出《樓蘭女》，魏海敏心有所有感表示，其實「人性」千百年是不會改變的，戲劇中的情節，其實至今在社會新聞都還能看到，她認為，樓蘭公主對愛情的執著，是一種「近乎原始的愛戀」，跟傑森（吳興國飾演）要的完全是兩回事，以現代來說就是「這兩個人的三觀不合」，不可能白頭偕老。

魏海敏說，《樓蘭女》如今更有一個現代意義，那就是對於感情我們該如何掌握，如何讓對方知道你的愛，又能不受迫於自己的壓力。她忍不住表示，「樓蘭女真的太不會處理感情了！」無法理解傑森想復國的心情，只想著自己的愛情，看著傑森無法理解自己的痛苦，竟然不惜「以牙還牙、以眼還眼」殺了孩子，只為了讓對方也陷入痛苦。

她還透露，飾演樓蘭女最難的部分就是「嗓音變化」，包括憤怒時撕心裂肺的聲音，因此過往的假聲訓練派上用場，才能把高亢的情緒傳達出去。

美蒂雅「愛恨交織、令人窒息」的原始感情表達，與講求唯美的京劇演出很不同，魏海敏選擇將自己歸零，在排練過程中接受了許多現代戲劇與舞蹈的訓練方式，想像自己的身體是河流、是石頭、是動物、或是一棵樹，破除了她原本學習京劇的框架。從眼神、說話方式到舉手投足，她為美蒂雅量身打造表演語彙，呈現極致愛情演變為「妒恨」的可怕。

▲《樓蘭女》2021年將再現舞台。（圖／記者林育綾攝）

而吳興國提到，尤里庇狄斯在西元前431年寫出這齣希臘悲劇時，應該沒想到有一天會「男女平等」，當時擁有力量的多半是男性，不過現在看來，「女性在上個世紀，就有人站出來了」。

他也說，現在人們會將傑森這個角色看成「渣男、懦夫」，而過往都演偏向正人君子的角色，如今挑戰此角，是難得可以放開來、不在乎旁人、可以誇張又驕傲地看待自己的表演，「每一次我的出現，就是幫美蒂雅增加她的厚度、怨恨，而我要表現出我的得意、不在乎。」

吳興國還說，但演員最辛苦的地方，就是你往往有「自己的個性」，你不一定會認同角色的個性，那該怎麼把自己的部分拿掉？這需要各種訓練，也是個現代功課。他以飾演傑森為例，能否壞得毫不在乎？「當你稍微在乎一點，就少了一點感覺」。

《樓蘭女》是林秀偉首齣導演作品，她更同時身負劇本改編、編舞之重任，創作能量相當豐沛。該劇將於2021年1月8日至10日，在國父紀念館首演，也將陸續赴台中、高雄，甚至全球演出，吳興國及魏海敏兩位京劇國寶登峰對決，舞台張力驚人。

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